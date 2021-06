Mario Grinman, de la Cámara de Comercio: “Este país tiene un sesgo anti empresario muy marcado”

Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, se lamentó en un evento por el día de las pymes respecto de las condiciones en las que las empresas tienen que operar en la Argentina. “Este es un país que tiene un sesgo anti empresario”, dijo el líder de los comerciantes y se quejó porque “los empresarios tenemos una enorme capacidad de resiliencia, el problema es que no nos dejan tranquilos” .

Grinman fue uno de los oradores de un evento online por la celebración del Día Internacional de las Pymes, organizado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en que el que se homenajeó a los argentinos que perdieron la vida y a las miles de empresas que tuvieron que cerrar como consecuencia de la pandemia.

“Este es un país que desde hace mucho tiempo venimos transitando las famosas grietas, unos de un lado otros del otro, y eso no ayuda para construir lo que no pudieron, no supieron o no quisieron construir todos los gobiernos que pasaron en nuestro país en os últimos 90 años”, se lamentó el líder empresario.

“Tienen que dejar de vernos a los empresarios como los malos de la película. No somos los responsables de la inflación”

“Los empresarios, especialmente las pymes, tenemos una enorme capacidad de resiliencia. Lo que pasa es que no nos dejan tranquilos, cuando empezamos a caminar nos empiezan a mover el piso y así resulta muy difícil poder avanzar. Por eso es que comentaba de la cantidad de fallecimientos de pymes en nuestro país. En todo el mundo sucede, pero acá está un poquito bastante más complicado”, agregó. en su discurso.

Día Internacional de las Pymes - Natalio Mario Grinman

Grinman sostuvo que los empresarios no deben “cogobernar” ni levantar banderas partidarias, pero al mismo tiempo “tampoco los gobiernos deben involucrarse en los asuntos internos de las entidades empresarias”.

“Cada uno debemos hacer nuestra tarea, nuestro trabajo, defendiendo a los sectores que representamos que son muchos en un un país donde existe un sesgo anti empresario muy marcado. De todos los colores de gobiernos que pasaron por nuestra Argentina”, afirmó.

“Hoy lamentablemente vemos que hay varias generaciones que lamentablemente viven de subsidios del Estados y así es muy difícil construir una sociedad productiva”

“Todos hablan de que hay que luchar contra la pobreza y la única forma de salir de ese estigma es generando riquezas y el único que lo puede generar es el sector privado. Es decir, incentivando a que haya más empresarios dispuestos a invertir y generar puestos de trabajo”, añadió.

“No hay otra manera: educación y trabajo. Educación es volver a la epopeya de nuestros abuelos o nuestros padres que vinieron a principios del siglo XX a trabajar, a progresar y a que sus hijos sean mejores. Y hoy lamentablemente vemos que hay varias generaciones que lamentablemente viven de subsidios del Estados y así es muy difícil construir una sociedad productiva”, dijo Grinman.

“Tienen que dejar de vernos a los empresarios como los malos de la película. No somos los responsables de la inflación, no somos los responsables de la escalada de los precios y menos nosotros que conformamos el último eslabón de la cadena. No somos formadores de precios”, concluyó el presidente de la CAC.

