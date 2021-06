El insólito error de un banco: una mujer fue al cajero automático y encontró USD 1.000 millones depositados en su cuenta

La libra libanesa agoniza sin el dólar. EFE/EPA/WAEL HAMZEH/Archvo

Una mujer de la localidad de Largo, en Florida, Estados Unidos, fue a retirar 20 dólares de un cajero automático y se encontró con un hecho insólito para su modesto patrimonio: se dio cuenta que tenía un saldo de casi USD 1000 millones en su cuenta bancaria.

Perpleja por la situación, la clienta se decidió denunciar el extraordinario caso ante el Chase Bank, pero según informó, no obtuvo respuesta dado que intentó comunicarse durante un fin de semana y el sistema automatizado de atención al cliente de la entidad financiera no le permitió hablar con un empleado.

Se trata de Julia Yonkowski, una ciudadana estadounidense que se quedó paralizada cuando fue a extraer USD 20 y se encontró con que en la pantalla del cajero automático figuraba que tenía acreditados USD 999.985.855,94.

El banco estadoundiense Chase no respondió al depósito en la cuenta de Julia Yonkowski ni le dio una explicación a la mujer sobre el dinero. La entidad tampoco se expresó públicamente al respecto

“Dios mío, yo estaba horrorizada. Yo sé que la mayoría de la gente va a pensar que gané la lotería, pero yo estaba horrorizada”, confesó la mujer al portal estadounidense WFLA.

“Cuando yo ingresé la tarjeta para los USD 20, la máquina me indicó que me entregaría los USD 20 pero que eso causaría un sobregiro y que me cobrarían, y yo dije, ‘pues, olvídalo’”, recordó la entrevistada. En ese momento decidió chequear el balance en la cuenta y se encontró con la cifra de nueve dígitos.

Julia Yonkowski, una ciudadana estadounidense que se quedó paralizada cuando el sábado 19 de junio fue a extraer USD 20 y se encontró con que en la pantalla del cajero automático figuraba que tenía acreditados USD 999.985.855,94.

“Yo sé que he leído historias de gente que tomó le dinero o sacó el dinero, y luego han tenido que repagar, y yo no voy a tener que hacer eso, de todas formas, porque no es mi dinero”, insistió Yonkowski.

Según informó el portal estadounidense, si el dinero le perteneciera legalmente a la mujer, esto la convertiría en la persona número 615 entre las más ricas de Estados Unidos. Pero la persona no es titular de los fondos.

Julia Yonkowski, una ciudadana estadounidense, fue a extraer USD 20 y se encontró con que en la pantalla del cajero automático figuraba que tenía acreditados USD 999.985.855,94

En tanto, el Chase Bank no respondió al depósito en la cuenta de Julia Yonkowski ni le dio una explicación a la mujer sobre el dinero. La entidad tampoco se expresó públicamente al respecto, según WFLA.

Hasta el momento no está claro qué pudo haber originado la falla en el sistema que convirtió a la mujer en millonaria en tan poco tiempo. En ese sentido, Yonkowski espera que la suma millonaria de dinero sea extraída por el banco cuanto antes.

