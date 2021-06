Los gastronómicos se rebelan: harán un salón al aire libre el sábado, en medio del confinamiento estricto

Los gastronómicos preparan una movilización para alertar sobre la situación del sector (REUTERS/Agustin Marcarian)

Empresarios gastronómicos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires convocaron para este sábado 5 de junio a una movilización al aire libre en la Plaza Serrano, ubicada en el barrio de Palermo. A partir de las 11 de la mañana, se instalarán sobre la plaza con mesas, sillas y foodtrucks.

El reclamo está impulsado por dueños de restaurantes, bares y cervecerías y representantes de las Cámaras de Empresarios Gastronómicos de Avellaneda, Quilmes, San Martín y Vicente López, “Se armará un gran salón externo con mesas y sillas teniendo en cuenta los protocolos vigentes, se van a poner foodtrucks, carteles informando la cantidad de familias que dependen de nuestros negocios y las distintas cámaras van a aportarnos pancartas que ya tienen diseñadas”, adelantaron.

El reclamo incluye, entre otros pedidos: que se permita la apertura de locales gastronómicos los siete días de la semana, una extensión del horario hasta las 0 horas y apertura de las salones internos con un aforo del 30% de la capacidad

Entre los locales que apoyan la iniciativa se encuentran locales de la zona cercana a la plaza como Kubo, Club Serrano, El Taller, Crónico, Madagascar y Brujas. También Café Martínez, Los inmortales, Santa Birra, PH, Mi Barrio, Cervecería Buller, Chungo, GreenEat, The Capital Beer, Tostado Café Club, El club de la milanesa, Heisenburger, Pertutti y El Piave, entre otras.

El sector gastronómico es uno de los más afectados por las restricciones (Foto: Franco Fafasuli)

“La idea surgió de varios dueños de locales de Plaza Serrano para visibilizar una situación que llegó a un punto insostenible para la gastronomía. Nos encontramos peor que el año pasado, sin poder pagar los sueldos. Se nos juntaron las deudas del año pasado, de impuestos, servicios y alquileres y no estamos facturando. Las restricciones de horario hasta las 7 de la tarde y no poder abrir los fines de semana fue el golpe final. No sabemos cómo pagar los sueldos de la semana que viene ya habiendo suspendido los pagos de alquiler . Los Repro no están saliendo. Se hacen los anuncios pero después es difícil que salgan. Estamos desesperados“, señaló Santiago Olivera, dueño de varios locales en la zona.

El empresario aclaró que durante la movilización el sábado no van a abrir los locales gastronómicos ni vender productos, solo sacarán las mesas a la plaza. “Se invitó a participantes de otros grupos gastronómicos y se generó esta movida donde la idea es respetar protocolos. No queremos una gran manifestación sino visibilizar, habrá distancia y cuatro personas por mesa. Es comunicar cuántos puestos de trabajo están en juego y ya se están perdiendo. En el caso mío, un local facturó $920 el sábado. Las plazas están llenas de gente haciendo picnics y nosotros no podemos trabajar con protocolos. Muchos hacemos las cosas bien y necesitamos trabajar”, agregó Olivera.

Luego de 14 meses de restricciones por la pandemia, el sector de la gastronomía y la hotelería es uno de los más golpeados. Según el último informe de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (Fehgra), en ese período desaparecieron unas 11.800 empresas. De ese total, unas 3.800 cerraron durante 2021.

Según la federación, se trata de la crisis más grave en la historia del sector, si se toman en cuenta datos oficiales desde 1980. “Es un retroceso de 40 años. La actividad agregada del sector se hundió a niveles comparables a los de 1980″, aseguraron.

El informe “Seguimiento de Coyuntura del Sector Hotelero Gastronómico” fue elaborado por la consultora Invecq en base a fuentes oficiales. Durante el primer trimestre de 2021 el sector de hotelería y gastronomía se volvió a posicionar como el más golpeado de la economía argentina en relación con un año atrás, con una caída de 38%. Y si se compara la dinámica actual de todos los sectores con el 2019, la la caída del sector es de 41% contra una economía que, en promedio, cae un 3%.

