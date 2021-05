¿Hora de reformar el baño?: 8 claves para hacer una refacción eficiente y no gastar de más

En un contexto de alta inflación se aconseja establecer un tope del presupuesto para toda la obra de refacción

Modernizar un baño por completo es una misión que emprenden a menudo varias familias en busca de ganar confort y renovar sanitarios. El trabajo completo, con materiales de primera calidad, tiene un costo que oscila entre $600.000 y $700.000. Aunque en un contexto de alta inflación se aconseja establecer un tope del presupuesto para toda la obra.

El primer paso es la remoción del piso y la quita de azulejos en pared, pisos, accesorios y, si es necesario, la bañera. Las cañerías a la vista permitirán advertir si requiere el reemplazo.

El primer paso es la remoción del piso y la quita de azulejos en pared, pisos, accesorios y, si es necesario, la bañera. Las cañerías a la vista permitirán advertir si requiere el reemplazo

“Uno de los mejores consejos que se pueden dar a quien piense en refaccionar el baño es que realice una buena planificación, tanto para evitar problemas en la reforma mientras se ejecuta, como para no perder el tiempo o tener que desembolsar más dinero del que se tenía pensado. Antes de iniciar los arreglos de albañilería en las zonas húmedas, primero se debe medir todo el espacio y realizar un pequeño croquis para tener una perspectiva, tanto de dimensiones como de forma. Hay que marcar en el plano los puntos de desagües (bañera, bidet e inodoro) y las salidas de agua fría y caliente para bañera, área de lavatorio”, dijo a Infobae, Guillermo Ortega, gerente de Sui Color.

Tendencia y diseño

Claudio Mazur de +Ur Arquitectura, dijo a Infobae: “Los baños no necesitan ser compactos como antes, requieren de compartimentarlos. Por ejemplo, el sistema de lavado puede permitir que dos hermanos se cepillen los dientes a la vez, y que puertas de por medio, una persona pueda conducirse hacia el área de ducha, o al inodoro, siempre divididos. Esto se puede hacer en baños de generosas dimensiones de 5 x 2 o 3 metros”.

Los especialistas también recomiendan analizar si el diseño actual es el adecuado o merece un cambio como reubicar la disposición de los artefactos o la bañera

Los especialistas también recomiendan analizar si el diseño actual es el adecuado o merece un cambio como reubicar la disposición de los artefactos o la bañera.

“Otro punto muy importante es definir el estilo que se elegirá, teniendo en cuenta diferentes parámetros como: el mantenimiento, los colores, los demás ambientes de la casa, las modas y sin dejar de lado que este tipo de refacciones es para un ciclo largo. Pasan varios años entre una renovación y otra”, detalló a Infobae, Juan Carlos Bo, gerente técnico de Klaukol.

Es importante definir el estilo que se elegirá, teniendo en cuenta diferentes parámetros como: el mantenimiento, los colores, los demás ambientes de la casa, las modas

En relación a las tuberías, en los últimos diez años se afianzaron las de termofusión (por ejemplo, los de 25 milímetros por 4 metros cuestan a partir de $500), en reemplazo de los antiguos caños de plomo, hidrobronz o galvanizados. Las de termofusión son eficientes, con una vida útil de 100 años, fáciles de ejecutar, porque no hay que hacer roscas, y no requieren de aislaciones térmicas. Los desagües vienen de material plástico de alta resistencia, las uniones tienen sistemas de juntas muy confiables, elásticas, que permiten desplazamiento de las cañerías y son resistentes a la comprensión, no corren riesgos de ser aplastados”, contó Mazur.

Revoques

Luego de haber reemplazado las cañerías y fijado el cuadro de ducha, debe continuarse con los revoques de pared. En este punto es ideal utilizar un mortero con hidrófugo de masa (desde $3.000 promedio por 30 kilos), que brindará la seguridad de aislación en todo el espesor del revoque. “En caso de no contar con esta tecnología se puede utilizar un sistema de revoque multicapa el cual estará compuesto por una membrana cementicia hidrófuga y luego por una capa gruesa, la cual otorga la planimetría necesaria para la posterior colocación de revestimientos. Una vez que esté seco, se pueden comenzar a colocar los revestimientos de las paredes. Es importante el pegamento que se usará para vincular las placas a la pared”, explicó Bo.

Se puede utilizar un sistema de revoque multicapa el cual estará compuesto por una membrana cementicia hidrófuga y luego por una capa gruesa, la cual otorga la planimetría necesaria para la posterior colocación de revestimientos

Con respecto al piso, una vez retirado el existente, se reparará la carpeta cementicia, y verificará que no queden grietas, de lo contrario se deberán sellar, y luego colocar las nuevas piezas, y empastinar las juntas, como en el caso de los azulejos y cerámicos de pared. Las pastinas y adhesivos, se consiguen, desde $1.000 el kilo.

Juegos de losa sanitarias

El conjunto de inodoro, bidet, pileta o vanitory, y bañera tienen un costo que parte desde $50.000. “Sugerimos utilizar los inodoros con 4,5 litros de consumo de agua por descarga. Las mochilas de doble descarga contribuyen significativamente a la ecología y la economía familiar”, dijo a Infobae, Juan Pablo Pasini, gerente comercial de Ferrum. Hay líneas fabricadas en aluminio de buena estética y durabilidad, como sanitarios hechos en PVC, mucho más económicos y que resisten más de 180 kg de peso.

“El conjunto de inodoro, bidet, pileta o vanitory, y bañera tienen un costo que parte desde $50.000. Sugerimos utilizar los inodoros con 4,5 litros de consumo de agua por descarga” (Pasini)

Entre los materiales que más se están utilizando en los baños modernos se destacan la madera, el cristal, baldosas pequeñas, tanto en el suelo como para revestir la pared, terrazo o mármol .

También se resalta el fuerte crecimiento de las categorías de bachas y mesadas, donde los usuarios buscan a menudo renovar solo una parte del baño.

La grifería, en sintonía

El diseño del baño debe mantener un estilo donde la grifería se adapte en ese conjunto, además de ser funcional. Claudio Bernal, gerente de promoción de FV, destacó a Infobae: “Dentro de las tendencias en colores, se destacan las canillas en negro mate”.

La tecnología también ganó un rol importante con lavatorios electrónicos de accionamiento automático, en agua fría y caliente. Estos admiten un campo de captación en 360° totales. Los juegos se accionan automáticamente con la cercanía de la mano desde cualquier ángulo. También se eligen los juegos de pared, de mesada, monocomandos, y los tradicionales de dos llaves. En acabado cromo, rose gold y negro mate también. Lo fundamental es que permitan hacer fácil la limpieza y mantenimiento.

La tecnología también ganó un rol importante con lavatorios electrónicos de accionamiento automático, en agua fría y caliente

Para optimizar la inversión y asegurarse instalaciones duraderas y libres de inconvenientes es recomendable asegurarse que las piezas internas de la grifería estén fabricadas en aleaciones o materiales que no se degradan.

“En obras nuevas, las cañerías deben ser correctamente purgadas para evitar que restos acumulados dañen las piezas internas y acorten si vida útil. La presión de agua y caudal son factores importantes para el correcto funcionamiento y pueden variar de acuerdo con el tipo de producto y su tecnología (cierre de valvulita, cerámico, monocomando, etc.). O si los baños disponen de duchas con sistemas de masaje, o instalaciones tipo spa, pueden requerir condiciones de presión que deben ser calculadas para el adecuado funcionamiento”, comentó Bernal.

Las cañerías deben ser correctamente purgadas para evitar que restos acumulados dañen las piezas internas y acorten si vida útil

Conviene tener en cuenta la provisión de agua caliente en las duchas con varias funciones (regulación de tipo de lluvia, derivación de ducha a cascada, por ejemplo). Bernal, aconsejó: “El caudal de salida de la ducha tiene que ser como mínimo igual al de desagüe, para no provocar inundaciones dentro del receptáculo de la bañera”.

En el caso de instalar válvulas de descarga de inodoro, siempre se aconseja tener en cuenta que se necesitará una bajada independiente; y no se debe derivar de esta cañería de alimentación a conexiones de lavatorio, bidé o ducha, para evitar disminuir caudal de agua fría en etapa de funcionamiento simultáneo. Un juego completo de grifería promedia los 45.000 pesos.

Proteger el techo

En caso de las pinturas, las ideales en paredes y pisos tienen un costo de $1.200 por m2 e incluye una laca que es la que protege al producto. Es satinada y se recomiendan dar 2 manos de esta laca en el caso de las paredes y 3 manos en el caso de los pisos.

La remodelación completa del baño puede hacerse en 15 días, en las que trabajarán plomeros, electricistas, albañiles y el colocador de pisos y cerámicas, también quien supervise la obra. Habitualmente intervienen 8 personas

En techos debe trabajarse con pintura antihongo para cielorraso. Hay marcas nacionales e importadas. Algunas de estas últimas tienen 5 años de garantía. En el caso de las marcas nacionales el precio por litro es de $500 y rinde 6 m2. Las importadas también rinden 6 m2 terminados, y cuestan $1.800 el litro.

Si todo marcha como lo presupuestado, la remodelación completa del baño puede hacerse en 15 días, en las que trabajarán plomeros, electricistas, albañiles y el colocador de pisos y cerámicas, también quien supervise la obra. Habitualmente intervienen 8 personas.

SEGUIR LEYENDO: