Marcadas presencia gremial y cercanía al oficialismo en la conformación del Consejo Económico y Social

El presidente Fernández y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, que encabeza el Consejo Económico y Social

El presidente Alberto Fernández designó, a través del decreto 298, publicado hoy en el Boletín Oficial, a los 30 integrantes del Consejo Económico y Social, que preside el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Gustavo Béliz.

La norma recuerda que, en cumplimiento del decreto de creación, el Consejo debe estar “conformado por representantes de los sectores de los trabajadores y las trabajadoras, los empresarios y las empresarias y referentes de organizaciones científicas, académicas y de la sociedad civil”, que la selección de los miembros debe hacer con “criterios de pluralidad, diversidad, visión federal y equidad de género” y que las 30 personas designadas “desarrollarán sus tareas con carácter “ad honorem”.

La lista está integrada por 11 mujeres y 19 hombres. En tanto, la asesora presidencial Cecilia Nicolini, asesora del presidente, “fue convocada para volcar toda su experiencia en comunicación política, relaciones internacionales, tecnología e innovación”.

El listado de integrantes es mayoritariamente cercano al oficialismo, entre ellos varios dirigentes sindicales, incluidos Hugo Moyano, Hugo Yasky, el secretario del gremio de bancarios, Sergio Palazzo, el ex y el actual secretario del gremio de los metalúrgicos Antonio Caló y Ricardo Pignanelli, respectivamente, el secretario de la Uocra, Gerardo Martínez, y el de UPCN, Andrés Rodríguez, el secretario del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Carlos Acuña, y Héctor Daer, de la CGT y de la Federación de los Trabajadores de la Salud, uno de los dirigentes gremiales más cercanos al presidente.

Alberto Fernández con Hugo Moyano, designado en el Consejo, cuando el presidente asistió a una inauguración en el Sanatorio de Camioneros y lo calificó de "dirigente ejemplar"

Gremialismo empresario

De extracción empresarial o del gremialismo empresarial figuran Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) y uno de los dueños de Aceitera General Deheza, la integrante de la Comisión Directiva de la UIA, Carolina Castro, , el titular de Federación Agraria, Carlos Achetoni, la representante de la Unión de Industrias del Norte Argentino Paula María Bibini, ex ministra de Producción de Salta, Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera), el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Natalio Grinman, el presidente de Accenture Argentina, Sergio Kaufmann, el presidente de la Bolsa de Cereales y vocero del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), José Martins, el de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech y la presidente de Mujeres de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, Beatriz Tourn,

También fue designado consejero el creador y referente de “Red Solidaria”, Juan Carr, y del ámbito de los Movimientos Sociales provienen Esteban “Gringo” Castro, secretario de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el primer sindicato de movimientos sociales, Edith Encinas, presidenta de Federación ACTRA (Autogestión, Cooperativismo y Trabajo) y secretaria del Consejo de Cooperativa La Cabaña, una empresa láctea “recuperada” de Santa Fe, Cristina Loaiza, representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena.

Juan Carr reaparece en escena como miembro del Consejo Económico y Social que encabeza el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz

Del ámbito académico y científico provienen el actual rector de la UBA y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el contador Alberto Barbieri, la rectora de la Universidad Nacinal de Misiones, Alicia Bohren, la socióloga y encuestadora Marita Carballo, también presidenta de la Academia Nacional de la Ciencias Morales y Políticas, la doctora en Física Ana María Llois, directora del Instituto de Nanociencias y Nanotecnología del Conicet y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Carolina Carrillo, docente del Departamento de Química Biológica de la Facultad de Exactas de la UBA e investigadora del Conicet y Delfina Veiravé, rectora de la Universidad Nacional del Nordeste y presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional.

Del ámbito de la Justicia fueron convocada María del Cármen Battaini, jueza y presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicias de las Provincias Argentinas y CABA y directora de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Tierra del Fuego, además de presidenta del Consejo de la Magistratura de esa misma provincia.

El consejo contará además con un “Grupo Asesor Internacional” integrado por la secretaria de Cepal, la mexicana Alicia Bárcena, el ex titular del BID, Enrique Iglesias, los ex presidentes de Chile, Ricardo Lagos, de Uruguay, José Mujica, y la de Brasil, Dilma Roussef, el ex miembro de Cepal José Antonio Ocampo, el premio Nobel 1980 Adolfo Pérez Esquival, la académica italiana Mariana Mazzucato, una ferviente defensora del rol del Estado, el también italiano Luigino Bruni, la costarricense Rebeca Grynspan y el economista profesor de la Universidad de Colombia Jeffrey Sachs.

SEGUIR LEYENDO