Dura crítica de los bonistas al gobierno bonaerense, al que acusaron de formular declaraciones “falsas y engañosas”

Un grupo de bonistas de la provincia de Buenos Aires salió a retrucar al ministro de Economía bonaerense, Pablo López, al calificar sus ideas como “falsas y engañosas”

“El Grupo Ad Hoc de Bonistas de la Provincia de Buenos Aires rechaza las declaraciones falsas y engañosas del Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia”, indicaron en un comunicado.

Los acreedores, que presentaron una demanda en Nueva York esta semana, se sintieron ofendidos por las declaraciones de López en una entrevista en la que, afirmaron, “López hizo una serie de declaraciones falsas y engañosas con respecto al default de deuda de la Provincia y una propuesta recientemente presentada por uno de los bonistas de la Provincia, GoldenTree Asset Management”.

“Estas declaraciones refuerzan un comportamiento de falta de buena fe que ha llevado a bonistas internacionales a recurrir a acciones legales para proteger sus derechos”, indicaron.

“Entre las declaraciones falsas y engañosas del ministro López”, señalaron que no es verdad que le hayan pedido a la provincia compromisos que no puede cumplir.

Brian Pfeiffer, asesor de los bonistas bonaerenses, del estudio White & Case

“De acuerdo con los datos de presupuesto de la Provincia, las inversiones en obra pública durante 2021-2022 totalizan U$S 2.411 millones o 6,1% de los ingresos. La propuesta de GoldenTree recientemente publicada implica servicios de deuda acumulados de solamente U$S 465 millones en 2021-2022. La realidad entonces es que estos acreedores han propuesto servicios de deuda que son inferiores en más de un 80% a las inversiones en obra pública”, indicaron.

“Entre 2015-2019, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, los servicios de deuda promediaron U$S 1.190 millones anuales. Durante ese periodo se honraron los compromisos de deuda sin default, y a su vez se implementaron programas significativos de obra pública”, recordaron.

En base a ese contexto, “la propuesta de GoldenTree reduce la carga de servicio de deuda durante los próximos dos años en más del 80% en comparación con los montos históricamente pagados por la Provincia”.

También desmintieron que la propuesta de este fondo no generara el alivio que la Provincia necesita”. “Si bien el ministro López tiene derecho a su opinión, no es apropiado que invente sus propias verdades y mucho menos que invente sus propios números. La propuesta de la Provincia exhibe un cupón promedio de 3,7%, no de 4%. Asimismo, la propuesta de GoldenTree exhibe un cupón promedio de 5,6%, no del 7,5%”, precisaron.

“Estas discrepancias dan lugar a dudas de competencia y buena fe. O el ministro López conocía los verdaderos hechos, pero eligió comunicar una versión distorsionada de la verdad, o él y su equipo no han hecho la tarea básica de analizar la propuesta de GoldenTree”, indicaron.

“Cualquiera de estas dos explicaciones demuestra la razón por la cual los bonistas se ven sin otra opción más que buscar justicia en los tribunales”, advirtieron.

Por otro lado, aseguraron que “el ministro López realizó declaraciones falsas y engañosas acerca del tamaño relativo de la carga de deuda de la Provincia; estimada en 9% del PBI provincial, la Provincia tiene una de las cargas de deuda más bajas de Argentina. Las únicas provincias con menor carga de deuda, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, han continuado honrando su deuda sin incumplimientos”, afirmaron.

En cambio, “todas las provincias con mayor carga de deuda, incluyendo Jujuy (40%), Chubut (19%), Neuquén (18%), Entre Ríos (13%), Salta (13%), Mendoza (13%), Río Negro (11 %) y Córdoba (11%), han negociado con sus acreedores de buena fe y concluido sus reestructuraciones de deuda con éxito”.

“Los números proporcionados por el ministro López con respecto al servicio histórico de deuda de la Provincia también son incorrectos. Entre 2015-2019, el servicio total anual de la deuda de la provincia promedió el 12% de los ingresos y nunca superó el 14,8%”, precisaron.

Además, “gran parte de la deuda de la provincia es con el Sector Público (en particular, ANSES) y se refinancia de forma regular. Al considerar la métrica relevante de endeudamiento externo, el panorama se vuelve aún más claro”.

“Durante el período 2015-2019, bajo la gobernadora Vidal, la Provincia honró un servicio de deuda externa promedio de 4,8% de los ingresos. Por el contrario, según la propuesta de GoldenTree, el servicio de deuda externa entre 2021-2024 promediaría un 2,4% de los ingresos, o un 50% por debajo de los niveles comparables que se honraron cómodamente en años anteriores”, indicó el grupo.

“El Grupo Ad Hoc de Tenederos de Bonos de Buenos Aires son beneficiarios finales de once series de obligaciones con monto de capital total de más de U$S 7.1 mil millones emitidas por la Provincia. El Grupo Ad Hoc reitera que las negociaciones de buena fe son el único camino posible hacia una resolución consensuada al default de la Provincia”.

“Las declaraciones engañosas de las autoridades provinciales son improductivas y desafortunadas y solo sirven para perpetuar lo que en última instancia es una decisión política de permanecer en default”, concluyeron los bonistas asesorados por White & Case.

