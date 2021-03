Las distribuidoras de gas piden subas de tarifas de hasta 50% para 2021 pero el impacto en las facturas sería menor

La distribuidora de gas piden que el congelamiento llegue a su fin

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) realizó la segunda jornada de la audiencia pública para analizar la actualización tarifaria de los servicios de transporte y distribución de gas natural, en la cual las empresas del sector propusieron aumentos que podrían impactar en hasta un 15% de incremento en las facturas que reciban los clientes.

En lo que fue la segunda jornada de la audiencia se pudo escuchar a las empresas distribuidoras del fluido que una a una fueron realizando sus presentaciones donde al final se señalaba un pedido de incremento que tuvo como piso un 30% y como techo un poco más del 50 por ciento.

Aunque el pedido de ajuste tarifario fue variando en cada uno de los casos, lo que todos los representantes de las empresas establecieron fue un límite de tiempo: aunque entienden que por ley se debería aplicar el cronograma de tarifas que estableció Cambiemos, aceptan una tarifa de transición pero solo por 12 meses. De ese modo, en marzo de 2021 debería haber una nueva política tarifaria o bien un nuevo aumento.

Naturgy BAN solicitó “la recuperación de todo lo pendiente desde abril de 2019 que, en función de lo firmado en las Actas Acuerdo sobre el componente de distribución, es del 128% aproximadamente. Como tarifa transitoria, a cuenta, Naturgy BAN, propone un incremento del 51% en el margen de la distribuidora, para cubrir el fuerte incremento de costos registrado desde abril de 2019, lo que impactaría en la factura final de los clientes en alrededor de un 15% de incremento, en promedio”, indicó el director de Regulación y Tarifas de la compañía, José Luis Fernández Fontana.

El director Comercial y de Asuntos Regulatorios de Transportadora de Gas del Norte (TGN), Guillermo Cánovas, explicó que la solicitud de la compañía “tiene como fundamento principal que la prestación del servicio público de gas se viene brindando en los últimos dos años sin variación alguna de su tarifa, ello combinado con un incremento significativo de sus costos producto del proceso inflacionario y similar devaluación del peso registrados en dicho período”.

Precisó que “esto significa que los ingresos reales de TGN se redujeron a menos de la mitad” y que para el período abril 2021-marzo 2022 el total de erogaciones operativas, fiscales y financieras previstas por la compañía “será superior en $ 5.667 millones a sus ingresos proyectados con las tarifas vigentes”. A partir de esto es que el ejecutivo pidió “un incremento transitorio en la tarifa que permita recorrer un camino de recomposición de los ingresos”.

Cánovas indicó que con este pedido de aumento “un consumidor residencial promedio del área de Gasnor en Tucumán con tarifa plena, pasará de pagar $ 679 a $ 702 por mes. Es un aumento de $ 23 en su factura, de los que $ 18 se deben al transporte y $ 5 al aumento de los impuestos asociados”.

Para el caso de un usuario residencial de Metrogas en la Ciudad de Buenos Aires con tarifa plena, “pasará de pagar $ 1.025 a $ 1.102 por mes, con un aumento de $ 77 en su factura, de los que $ 58 se deben al transporte y $ 19 al aumento de los impuestos asociados.

El sector va a cumplir 30 años. Solo hubo estabilidad normativa entre 1992 y 1999, y luego entre 2017 y 2019. La mayor parte de su historia ha sido bajo esquemas de congelamiento tarifario e incumplimiento contractual, señalaron en Camuzzi Gas

Por su parte, desde Camuzzi Gas Pampeana señalaron que la tarifa de distribución “tiene un peso de solo el 17% en la factura final” que abona un usuario. “Es decir, el usuario paga más por impuestos que por el servicio de Camuzzi”, explicaron.

Esta empresa propuso un aumento de 50% para la operación pampeana y 75% para el Sur “en ambos casos esta variación se encuentra por debajo de otros indicadores de la macroeconomía: Construcción (130%), IPC (105%), salarios (89%)”. Asimismo, a la hora de poner un ejemplo del impacto, señalaron que el incremento de la tarifa de distribución propuesto en esta Audiencia y en carácter de transitoria implica una variación en la factura final de entre $50 y $150 pesos mensuales.

“El sector va a cumplir 30 años. Solo hubo estabilidad normativa entre 1992 y 1999, y luego entre 2017 y 2019. Es decir que la mayor parte de la historia del sector ha sido bajo esquemas de congelamiento tarifario e incumplimiento contractual”, se quejó el representante de la empresa.

Estas tarifas de transición propuestas “se sostienen 1 año, tomando en cuenta que las variables de la economía previstas en el Presupuesto Nacional se cumplan. Si a dicha fecha no estuvieran vigentes las nuevas tarifas resultantes de la renegociación de la RTI, resultará necesario un nuevo ajuste transitorio”.

En la misma línea fueron las presentaciones de Ecogas, Gasnor, Gasnea, Naturgy, Litoral Gas, todas empresas miembros de la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), entidad que también hizo una presentación en línea con los pedidos realizados por las empresas.

Defensorías y subdistribuidoras

En contra de las posiciones de las prestatarias de servicios estuvieron presentes las defensorías de los usuarios de las provincias, que en la mayoría de los casos señalaron que las empresas no deberían aumentar teniendo en cuenta la caída de los ingresos de los usuarios.

Algo similar fue la postura de los subdistribuidoras, que señalaron a las distribuidoras por el costo que les cobran: “Nosotros en general somos cooperativas, estamos donde ellos -por las empresas- no están porque no es negocio, por eso no nos pueden aumentar”.

