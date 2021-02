Los hoteleros pidieron el regreso del ATP para pagar salarios

El Repro que paga el Ministerio de Trabajo otorga 12 mil pesos por trabajador para ese sector

Empresarios hoteleros y gastronómicos reclamaron al Gobierno que vuelva a retomar el pago del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para la asistencia salarial y permita la reducción de las cargas patronales, como medida para amortiguar la “profunda crisis” del sector, que ya lleva casi un año por la pandemia.

La presidenta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) Graciela Fresno, expresó que el programa Repro II “no alcanza” para que la actividad pueda repuntar. “Seguimos necesitando la ayuda del Estado porque el sector no puede solo. El programa ATP nos permitía pagar una parte importante del salario del trabajador, por eso, pedimos volver a lo mismo y, también, al 95% de reducción de cargas patronales, como sucedió en los primeros meses de las restricciones”, sostuvo la dirigente.

Fresno comentó que, con el auxilio estatal, “vamos a poder mantener los puestos de trabajo y amortiguar la crisis. Seguimos atravesando un panorama muy complejo, con muchos cierres” de hoteles y restaurantes en todo el país. El programa ATP –cuyo principal medida fue el salario complementario– fue discontinuado a fines de 2020 y reemplazo por el plan Repro del Ministerio de Trabajo.

A su criterio, el Repro II “no alcanza”, dijo Fresno. “Tiene muchas exigencias, hay numerosas empresas que no pueden acceder y, además, son solo 12 mil pesos mensuales. Por eso necesitamos el ATP”. Desde este mes, el programa Repro amplió su alcance para empresas de rubros críticos y no críticos y tiene montos diferenciados para cada caso. Los trabajadores de sectores no críticos percibirán 9 mil pesos; para quienes se desempeñan en sectores críticos, el monto será de 12 mil pesos, y para los pertenecientes al sector de la salud, la suma llegará a los 18 mil pesos.

Con relación a la temporada de verano, la empresaria también expresó su preocupación: “el sector es mucho más amplio que las vacaciones de verano, pero ésta temporada es mala. No tenemos turismo internacional y salvo casos muy puntuales, como Pinamar y Cariló, la situación es muy mala”.

“La temporada no alcanza para superar una crisis que ya lleva casi un año, que ha dejado una caída interanual del 97% en nuestra actividad, una de las más golpeadas por la pandemia. Hay muchos establecimientos que directamente no abrieron este verano”, indicó. Además, advirtió que el empresario “no tienen más espalda para sostenerse, y el negocio se está convirtiendo en inviable. Por eso insistimos con tener una asistencia más importante del Estado”.

Por otra parte, Fresno afirmó que esta actividad, “como ninguna otra, depende de la vacuna contra el Covid para que comience la reactivación”, por lo cual consideró necesario dar impulso a la campaña de inmunización.

Según datos del sector, el 70% de los establecimientos hoteleros del país está cerrado . La situación es aún peor en la Ciudad de Buenos Aires, ya que los hoteles de la Ciudad dependen muchísimo del turismo extranjero, en particular brasileño, cuyos arribos disminuyeron 99%, mientras que el influjo de argentinos del resto del país disminuyó 90 por ciento.

Un estudio encargado por la Fehgra a la consultora Invecq sobre el impacto de la pandemia en el sector precisó que el 90% de los propietarios debió endeudarse para mantenerse en pie y, de no contar con asistencia en 2021, 95% de las empresas no podrá afrontar sus costos cotidianos. En hotelería, preveía una caída del 90% para la temporada estival 2021, y en gastronomía del 80%, pero para los hoteles la situación es peor de lo previsto.

Un análisis del Ieral de la Fundación Mediterránea para la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), precisó que hacia septiembre último el sector “Servicios de Alojamiento y servicios de Comida” ya registraba una baja de 15,5% en cantidad de empleados y 18% en cantidad de empleadores. El trabajo de Invecq para Fehgra, en base a datos del Indec estimó en 225.000 la pérdida de empleos en el sector hotelero y gastronómico.

