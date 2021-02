Misterio en Twitter: en medio de su racha de súperinfluencer financiero, Elon Musk sorprendió y se fue “por un tiempo” de la red social

El CEO de Tesla Motors, Elon Musk (REUTERS/Lucy Nicholson/Foto de archivo)

Tocó bitcoin y lo hizo saltar por los aires, con un alza de casi 20 por ciento. Lo mismo hizo con otra criptomoneda, Dogecoin, día atrás con la tienda online Etsy y la semana pasada con GameStop, la cadena física de videojuegos que quedó en el medio de la corrida de los usuarios de red social Reedit contra grandes fondos que apostaron en corto contra su acción.

A Elon Musk, el dueño de Tesla y SpaceX y el hombre más rico del mundo –con un patrimonio de casi USD 190.000 millones, según Forbes– le alcanza con publicar un tuit desde su cuenta de más de 44,8 millones de seguidores para hacer un revuelo. Ni siquiera tiene que usar los 280 caracteres que ofrece la red social del pajarito azul: con un símbolo o una sola palabra le alcanza y le sobra.

Por eso sorprendió el tuit de esta mañana en el que este verdadero superinfluencer para la generación de millennials y sub30 de todo el mundo anunció que se toma vacaciones de la red social. “Fuera de Twitter por un tiempo”, tuiteó Musk en la madrugada de EEUU.

El tuit de Musk en la madrugada de EEUU

¿Qué pasó? Misterio. No se sabe: no dio más detalles. Otra vez un mensaje corto y críptico. No volvió a publicar desde entonces.

En junio del año pasado escribió exactamente el mismo mensaje, sólo para regresar a la plataforma de redes sociales un par de días después.

Ayer había tuiteado sobre como evoluciona la construcción de Giga Berlín, la nueva plata de Tesla en Europa. También trascendió que horas atrás hizo su debut en otra red social de moda: ClubHouse. Se participa con mensajes de audio y llegó a tener una audiencia de 5.000 integrantes conectados al mismo tiempo que los escucharon hablar de inteligencia artificial, vacunas, bitcoin y viajes espaciales.

Noticia en desarrollo