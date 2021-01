Qué deben hacer las personas con pasajes a Estados Unidos ante la nueva cuarentena que impuso Biden

Los turistas argentinos deberán hacer cuarentena luego de ingresar a los Estados Unidos

La noticia de que en las próximas semanas, el Gobierno de los Estados Unidos demandará cuarentenas obligatorias a los turistas que ingresen desde otros países, encendió las alertas de los argentinos que ya tienen programados sus viajes a ese destino, que es uno de los más buscados por los pocos que hoy se animan a viajar al exterior.

Aunque la medida aun no está vigente y no se sabe cuántos días de cuarentena deberán realizar quienes lleguen a los Estados Unidos desde la Argentina, las agencias de turismo locales están comenzando a recibir consultas, en especial para reprogramar esos viajes. La flexibilidad para hacerlo depende del tipo de ticket o reserva de hotel que se realizó, pero en general en los últimos meses la mayoría de las empresas habilitaron esa posibilidad.

El flamante presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció esta semana que prevé que los viajeros que ingresen a ese país deban presentar test recientes con resultado negativo de coronavirus y permanecer en cuarentena. El Gobierno estadounidense abrió un plazo de 14 días para implementar la orden y definir el plazo de la cuarentena que puede ser de siete días.

“ Estamos recibiendo bastantes consultas para reprogramar viajes para más adelante pero al momento no registramos cancelaciones por esta nueva medida”, señaló José María García Casabal, CEO de la agencia de viajes Volalá. Desde otra de las agencias coincidieron en que hay consultas para reprogramar pero no muchas cancelaciones porque la medida aun no está reglamentada la medida. “A corto plazo no tenemos pedidos de cancelación de vuelos, tampoco reprogramaciones. Las aerolíneas siguen operando normalmente. Mientras exista un margen para viajar sabemos que hay argentinos que igual se van a subir al avión. Y en la medida que se anuncien las restricciones va a haber modificaciones seguramente”, aseguraron.

Joe Biden, firmando decretos en después de su investidura como el presidente 46 de Estados Unidos

En Despegar explicaron que siguen de cerca las medidas y regulaciones que están aplicando los Gobiernos. “Es entendible que se generen modificaciones de políticas o nuevas resoluciones frente a un cambio de gobierno, si bien igualmente estamos esperando la publicación oficial de la medida anunciada en Estados Unidos para conocer sus alcances reales”, indicaron.

“Todavía es temprano para medir sus efectos. Sin embargo, lugares como Miami o Nueva York se encuentran en nuestro ranking de destinos más elegidos por los argentinos, y entendemos que es posible que los viajeros quieran hacer cambios de último momento ante el anuncio. Hasta ahora, hemos recibido consultas sobre el tema, un volumen normal en estos casos, principalmente de viajeros solicitando información”, agregaron.

Los Gobiernos de otros países también comenzaron a endurecer las restricciones a los vuelos internacionales y algunas aerolíneas europeas ya tienen previsto suspender temporalmente las rutas desde y hacia la Argentina

Más allá de la situación en los Estados Unidos, en las últimas semanas, a medida que crece a nivel global la preocupación por las nuevas variantes del coronavirus, los Gobiernos de otros países también comenzaron a endurecer las restricciones a los vuelos internacionales y algunas aerolíneas europeas ya tienen previsto suspender temporalmente las rutas desde y hacia la Argentina. Es el caso de KLM, que canceló vuelos entre Buenos Aires y Ámsterdam a partir del viernes 23 y por un mes, y Alitalia, que no tendrá vuelos en febrero y marzo.

Desde el Gobierno argentino, la Dirección Nacional de Migraciones recomendó a todas las personas argentinas y residentes, en especial los mayores de 60 años, que difieran los viajes al exterior, salvo los casos de situaciones urgentes e impostergables. Además, desde el pasado 9 de enero y hasta el 31 de enero, el Gobierno dispuso la reducción en las frecuencias de los vuelos provenientes del exterior, en particular de los Estados Unidos, Europa, Brasil y Chile.

Pocos turistas en Miami, uno de los destinos más elegidos por los argentinos

A fines de diciembre, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, confirmó que no habrá más vuelos de repatriaciones para los argentinos que hayan salido del país a partir de las nuevas restricciones . “Los regresos deberán realizarse mediante las aerolíneas privadas”, aseguró.

También continúan suspendidos los vuelos desde y hacia el Reino Unido e Irlanda del Norte, a raíz de la situación epidemiológica de esos países por la nueva cepa de Covid-19. Por eso, es clave que las personas que tengan tickets aéreos para el mes de enero confirmen su vuelo con sus aerolíneas antes de ir al aeropuerto.

En cuanto a la llegada a la Argentina, los únicos accesos habilitados para ciudadanos o residentes argentinos son los aeropuertos de Ezeiza y San Fernando y la terminal de Buquebús, donde se continua exigiendo la Declaración Jurada Electrónica, un PCR negativo realizado en las 72 horas previas y un aislamiento obligatorio de 7 días una vez concretado el ingreso a la Argentina.

En el caso de la suspensión de los vuelos, no hay muchas más opciones que reprogramar, según explicaron desde una de las principales agencias de turismo. “Ante una suspensión, tratar de volar por otra aerolínea también es un riesgo. Y para los que están en Europa, no hay vuelos de repatriación, entonces deben tratar de volver por otras compañías, aunque en ese caso tendrán que hacerse cargo del pasaje. Eso depende de cada caso particular, algunas aerolíneas a veces te endosan para volver en otra”, señalaron.

A pesar de una leve recuperación que había tenido en la última parte del año, las ventas de viajes al exterior volvieron a caer fuerte en enero, con la incertidumbre y las nuevas restricciones y cierres de fronteras determinados por algunos países. “En el mes de enero y en estos últimos días, más aún, registramos una muy fuerte caída en la venta respecto a los últimos 3 meses del 2020. Creemos que es muy pronto para entender a qué se debe esa depresión de ventas, si se relaciona a la incertidumbre ante las nuevas restricciones y rebrotes o es una cuestión económica que golpeó muy fuerte durante el último año. En el marco actual y ante la inminente caída de ventas, que probablemente se mantenga baja durante el primer trimestre de este año, se hace muy necesario el acompañamiento del estado al sector turístico para poder sobrellevar esta situación”, dijo Casabal.

