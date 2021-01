Default cordobés: la provincia negocia con los acreedores para salir de la cesación de pagos en pocos días

El gobernador Juan Schiaretti negocia un canje de deuda

Córdoba quedó a horas de caer en default . La provincia que había llevado adelante una estrategia diferenciada al resto incumplirá hoy un pago, se consumió el plazo de gracia de 30 días, y ahora tiene 72 horas para lograr un acuerdo con los bonistas para salir de la cesación de pagos.

Hoy se cumplió el plazo de 30 días para saldar una deuda de USD 25 millones y la gobernación anunció que extiende el plazo de negociaciones hasta el próximo 14 de enero . Pasado el horario de cierre de mercado, el distrito estará técnicamente en default aunque acreedores y funcionarios están de acuerdo en que puede durar poco tiempo. El acuerdo está tan cerca, explican, que en lo inmediato los tenedores de esos bonos no tienen incentivos para exigir una aceleración de la deuda en un tribunal neoyorquino para trasladar al tema de la mesa de negociaciones a un litigio judicial.

“La Provincia de Córdoba continúa el proceso de negociación de su deuda con bonos de jurisdicción extranjera. Durante el pasado fin de semana se llevaron adelante una serie de reuniones con distintos grupos de tenedores intentando acercar a las partes a un acuerdo que le evite caer en default por primera vez en su historia. La nueva oferta presentada por Córdoba vence el jueves 14 de enero, por lo que se espera que el diálogo continúe los próximos días”, señala un comunicado de la administración de Juan Schiaretti.

Con esta es la quinta propuesta que presenta Córdoba con la que busca renegociar tres títulos deuda tienen fecha de vencimiento entre 2021 y 2027 (PDCAR21, PDCAR24 y PDCAR27) y suman un total de 1685 millones de dólares.

Tiene 72 horas de plazo para no caer en default

“Se está dialogando intensamente con los acreedores para llegar al 14 con la mayoría”, señaló Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas provincial. En este caso, la provincia mediterránea necesita alcanzar el 66% de aprobación para activar la cláusula que impulse el cierre del canje.

El problema que tiene la provincia es que buena parte de la deuda está en manos del Grupo Ad-Hoc que viene rechazando todas las ofertas señalando en la última oportunidad que “la Solicitud de Consentimiento Enmendada fue anunciada unilateralmente por la Provincia sin negociación ni consulta con el Grupo, y sigue sin cumplir los términos que podrían ser la base de una resolución consensuada”.

Según un trabajo de la consultora Aerarium, este grupo posee más del 50% de los bonos de la Provincia con vencimiento en 2021 y cupón del del 7,125%, más del 40% de las Obligaciones Negociables del 7,450% con vencimiento en 2024 y buena parte de las Obligaciones Negociables del 7,125% con vencimiento en 2027, de modo que sin su apoyo no será posible aprobar una solicitud de consentimiento que afecte a todos o alguna serie de bonos internacionales emitidos por la Provincia.

Mario Negri cuestionó a la administración de Schiaretti

Asimismo, el Grupo destacaba que la Solicitud aunque representaba una mejora con respecto a los términos anteriores “no tiene en cuenta la sólida posición fiscal y las perspectivas positivas a mediano plazo de la Provincia (al 31 de octubre, Córdoba contaba con depósitos oficiales equivalentes a USD 1.727 millones, superior al total de deuda a ser reestructurada). En consecuencia, no hay justificación para imponer las pérdidas arbitrarias a los inversionistas internacionales de la Provincia implícitas en la Solicitud de Consentimiento Enmendada. La trayectoria actual de la Provincia conducirá inevitablemente a un incumplimiento de sus obligaciones contractuales que tendrá implicaciones a largo plazo para el acceso futuro de la Provincia a los mercados internacionales de capital”.

En las provincias que están en proceso de renegociación se encendieron las luces de alarma luego de la demanda que hicieron bonistas contra Entre Ríos. No solo porque es la primera que pide que se declare el default, sino porque en general “comparten” tenedores de bonos, por lo que se puede repetir las demandas pero para otros distritos.

La discusión trepó a la esfera política de la provincia ya que el radical Mario Negri cuestionó el accionar del gobierno provincial. El diputado de Juntos por el Cambio, dijo que “el nivel del gasto, la presión impositiva y un desmedido endeudamiento en dólares tendrían consecuencias gravísimas para la provincia. Hoy Córdoba está en default y en la mira del kirchnerismo. El Gobernador debe dar una explicación creíble y urgente”, reclamó Negri.

El ministro Giordano confía en llegar a un acuerdo

La respuesta llegó del bloque de legisladores de Córdoba Federal en donde acusaron al legislador de “desconocer” el proceso y de “defender” a los acreedores.

“SIEMPRE JUGANDO EN CONTRA DE CÓRDOBA Sin saber ni informarse sobre el curso de la negociación de la deuda de Córdoba con sus acreedores bonistas; parados sobre una fecha que se cumple hoy, pero sin tener en cuenta que la negociación se extiende hasta el día 14 del corriente. Mario Negri y sus coreautas salieron a criticar con duros y falsos conceptos a nuestro gobierno. En definitiva a defender a los bonistas y no a los cordobeses. No es la primera vez, ni tampoco la última en que estos profetas del atraso que no pueden ver que, a diferencia de sus gestiones, la deuda de los cordobeses esta allí a la vista en importantísimas obras. Ellos optan por la crítica que los deja fuera de la defensa de Córdoba”, explicaron en un hilo en la red social Twitter.

“Tal vez el día 14 se enteren de lo que niegan hoy y tengan que esconderse. Pero la actitud será siempre la misma”, finaliza el bloque de legisladores nacionales que responden al gobernador Schiaretti.

