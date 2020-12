El ministerio de Economía obtuvo casi $44.000 millones en una licitación de deuda en pesos y aspira a reducir la emisión del BCRA

La cartera que dirige Martín Guzmán acumuló en el mes un porcentaje de refinanciamiento de 142%, lo que representa un financiamiento neto de $46.370 millones. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

El Ministerio de Economía obtuvo $43.689 millones a través de la colocación de tres Letras del Tesoro en pesos, con plazos previstos para enero y mayo del año próximo, un monto sensiblemente mayor a los $12.632 millones que vencen al cierre del corriente mes. De esta manera, la cartera que conduce Martín Guzmán comienza a delinear el verano a nivel cambiario e inflacionario aunque habrá que esperar al próximo 28 de diciembre, cuando el Tesoro celebrará su última licitación de deuda en moneda local, para determinar el nivel de emisión del Banco Central .

El objetivo explícito de Guzmán para el último bimestre del año es obtener un 10% más de lo que vence y que “cualquier incremento de financiamiento neto que supere ese umbral será destinado a reducir adicionalmente el nivel de asistencia del Banco Central”.

Es decir que cada peso extra que consiga, es un peso menos que va a tener que emitir el Banco Central para financiar al Tesoro. A eso se comprometió a principios de noviembre.

Pero entre los analistas señalan que es difícil que pueda obtener en el mercado local una cantidad de pesos lo suficientemente grande como para mover el amperímetro y reducir una parte significativa de los casi $2 billones que emitió ya el Banco Central en el año para ayudar al fisco a cerrar sus cuentas.

Una de las opciones que barajan operadores y analistas es que Guzmán recurra a colocar un bono dollar-linked como el que en octubre recaudó cerca de $250.000 millones en un sólo día y que le permitiría generar ese extra necesario para cancelar deuda con la autoridad monetaria. Pero no está en los planes del ministro emitir más deuda atada al dólar, al menos no en lo poco que queda del año.

En tanto, desde la consultora Analytica dijeron a Infobae que se trata de “un muy buen resultado, tanto por el volumen conseguido como por la señal que da Economía con los instrumentos que eligió para esta licitación”.

“Esperábamos que la colocación se ubique en torno a los $15.000 millones. Si bien, no es una licitación grande es una buena señal que haya casi triplicado la demanda esperada. A su vez, la estrategia del gobierno de reemplazar Badlar por letras ajustadas por la tasa de pases que fija el Banco Central es importante porque hace más efectivos los canales de transmisión de la política monetaria”, remarcaron.

Y añadieron que no sorprende la demanda de instrumentos ajustados por CER en un contexto de aceleración de la inflación. “Economía necesita sostener este nivel de asistencia financiera del mercado durante todo 2021. En particular, en los primeros meses del año, entre enero y mayo, tiene que conseguir $930.000 millones”, afirmaron en la consultora.

Por su parte, Gabriel Caamaño, de la consultora Eco Ledesma, dijo a este medio que bajaron muchos los vencimientos en noviembre con las operaciones del canje. “Vencía poco y el monto que colocaron tampoco es tan grande”, consideró.

“La mitad más o menos de lo que se colocó es deuda CER (atada a la inflación) que es lo que está demandado el mercado por la cobertura que tiene. Están pateando deuda al costo de cambiar deuda en pesos por deuda indexada”, analizó.

Desde Empiria, la consultora que dirige el ex ministro de Economía Hernán Lacunza dijeron a Infobae que el financiamiento no es significativo teniendo en cuenta los vencimientos que enfrenta el Gobierno hacia adelante.

“El apetito estuvo concentrado en las letras ajustables por CER, donde consiguieron casi el 50% de los fondos y donde el Gobierno viene consiguiendo financiamiento neto. En las últimas licitaciones, se evidenció que el Gobierno no puede hacerse de pesos frescos si no emite deuda indexada, primero a dollar-linked o inflación, y en segundo lugar a tasa variable, aunque según nuestras estimaciones éstas últimas perderían contra la inflación proyectada para el primer trimestre del año si el Banco Central no sube la tasa o mejoran el spread que pagan por estas letras”, resaltaron.

Resultado de la licitación

El Ministerio de Economía tenía vencimientos por $ 12.632 millones y obtuvo $43.681 millones. “El porcentaje de renovación de pagos de deuda acumulado desde noviembre alcanza el 114%, en línea con el objetivo planteado para el último bimestre del año”, destacó el ministerio a través de un comunicado.

El secretario de Finanzas Diego Bastourre y el subsecretario de Ramiro Tosi son quienes encabezan la recomposición de la curva de deuda en pesos.

Los vencimientos de la semana sumaban cerca de $12.632 millones, correspondientes a una letra ajustable vinculada a la tasa Badlar. Esto es producto de la conversión de activos realizada a fines de noviembre, que redujo un 44% los vencimientos del mes. De esta forma, la ratio de renovación de esta licitación fue de 346 por ciento.

La cartera que dirige Martín Guzmán acumuló en el mes un porcentaje de refinanciamiento de 142%, lo que representa un financiamiento neto de $46.370 millones.

En esta oportunidad, se colocó una letra a descuento, una letra en pesos vinculada a la tasa de pases pasivos del BCRA, y otra letra ajustable por CER. Se recibieron 221 ofertas, adjudicándose $ 42.451 millones de valor nominal que representa un valor efectivo en pesos de $43.689 millones, informó Economía.

Y agregó que la licitación tuvo una gran participación de inversores minoristas, con más de 145 ofertas presentadas en el tramo no competitivo.

“Este resultado va en la línea de la evolución macroeconómica de los últimos dos meses, período en el que se ha logrado constituir un conjunto de condiciones necesarias para la estabilización. Esto se refleja en la fuerte reducción de las brechas cambiarias, una evolución positiva de la actividad económica y de la recaudación impositiva en términos reales, y en particular durante las primeras semanas de diciembre en una reversión del patrón de acumulación de las reservas internacionales”, dijo Guzmán.

En tanto, desde el Palacio de Hacienda señalaron que “se continúan dando pasos sostenidos y concretos hacia el objetivo de extender los plazos de financiamiento del Tesoro y construir un perfil de vencimientos sostenible”.

Por las Letes a descuento con vencimiento el 29 de enero se adjudicó un valor efectivo de $3.992 millones con una tasa nominal del 36% y un precio de corte de 963,87 pesos. Para las de tasa variable más 3,20% y vencimiento el 31 de marzo, el total adjudicado fue de $18.716 millones, a una tasa nominal del 38% por un monto efectivo de $18.716 millones. Por último, para la Lete ajustada por CER a descuento con vencimiento el 21 de mayo, el total adjudicado fue de $20.973 millones, a un precio de $1.024 y una tasa nominal de 0,40 por ciento.

