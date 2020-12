El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sobre el aumento de tarifas: “lo veo un poco lejano”

El jefe de Gabinete junto al ministro de Transporte, Mario Meoni. Declaraciones desunidas

El jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, dijo en declaraciones radiales que ve “un poco lejano” el aumento de tarifas, poniendo paños fríos sobre recientes declaraciones del ministro de Transporte, Mario Meoni, quien había señalado respecto de los subsidios y tarifas de transporte que “esperamos terminar de analizarlo en el transcurso de diciembre, para aplicarlo en los primeros meses del año próximo”.

“Está todo en revisión. Se congelaron las tarifas y por la pandemia hubo que alivianar la carga sobre las familias argentinas. Lo que hay es una evaluación permanente, pero todavía no hay ninguna decisión tomada. En lo inmediato no hay nada. Lo que Meoni dijo es que el tema está en estudio, pero no hay fecha para eso” , relativizó esos dichos Cafiero en el programa “Sábado tempranísimo”, de radio Mitre. Y fue más allá todavía al decir “tenemos que ver cómo acompasar la recuperación de la actividad con las posibilidades de los argentinos de poder pagar un aumento. Hoy lo veo un poco lejano”.

Línea Bernal

El jefe de Gabinete, que también habló de temas judiciales, los tiempos de la vacuna rusa y la campaña de vacunación y la reciente media sanción a la legalización del aborto, no fue específico sobre las distintas tarifas, pero sus palabras indican que el gobierno pretende esperar hacia el fin del verano para iniciar los ajustes. En ese sentido, sus palabras están en línea con la posición del interventor del Ente Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, un representante del kirchnerismo más duro, que ya había anticipado que las tarifas de gas difícilmente pudieran subir antes de marzo, debido al tiempo que conlleva cumplir con el proceso previo de audiencias públicas obligatorias.

Ayer mismo, el propio presidente, Alberto Fernández se había referido en términos generales a las tarifas cuando dijo que “deben estar vinculadas a los términos de la riqueza de la sociedad donde se brindan los servicios. Tenemos que tener servicios que funcionen y que sean pagables por los argentinos, entonces tenemos que revisar esas tarifas”.

Energía

El secretario de Energía, Darío Martínez, con el presidente de la Nación. Ambos hablaron de tarifas "que se puedan pagar"

Sobre las tarifas de energía, el secretario del área, Darío Martínez, indicó recientemente que el gobierno trabaja en un esquema que no le implique a la gente dejar de consumir otros bienes y servicios para acceder a la energía. “El incremento de las tarifas nunca puede ir creciendo en términos porcentuales en relación al salario de forma que le implique a la gente dejar de consumir otros bienes y servicios para poder consumir energía, porque eso sino nos generaría recesión en otras actividades”, señaló Martínez, y aseguró que el objetivo es no tener que aplicar la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de la gestión anterior, “porque eso impactaría de manera brutal en las tarifas”. La idea, dijo, es “utilizar los subsidios de una forma más eficiente, pudiendo detectar los sectores más vulnerables, así como se hizo con el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) por ejemplo, y usar esa información relevada para tener una tarifa que no se incremente para ese sector”.

El funcionario habló de una “tarifa de transición que va a ser muy menor (a lo que surgiría de la RTI) y solo para los sectores más altos, los que pueden pagar el costo, porque en términos porcentuales no impacta en sus ingresos de la misma forma”.

La tarifa de los colectivos en el AMBA es uno de los puntos clave de la negociación

Las palabras de Cafiero echan hielo sobre las recientes declaraciones de Meoni, quien había reconocido explícitamente que estaba analizando el aumento de tarifas de Transporte con Economía y los gobiernos de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, y que si bien el mismo “no puede ir por encima de los aumentos salariales”, había marcado cierta premura. “Desde marzo de 2019 que no hay ajustes tarifarios en el área metropolitana, hay un retroceso importante en ese sentido”. Por eso, señaló entonces, “esperamos terminar de analizarlo en el transcurso del mes de diciembre, para aplicarlo en los primeros meses del año próximo”.

Al respecto, una fuente oficial que participa de las negociaciones con el sector de transporte dijo el jueves a Infobae “estamos en conversaciones, no hay un número cerrado todavía pero vamos a una baja en los subsidios; la intención es encaminarnos a un proceso en donde se deje de subsidiar al colectivo y se subsidie al pasajero”. En el Presupuesto 2021 Economía anticipó un descongelamiento y un esquema tarifario que acompañe la inflación.

“Con el transporte se trabaja en cómo se va a suplir el costo de la tarifa técnica que está en ochenta centavos de dólar, cuánto es tarifa y cuánto es subsidio. Ahí la ecuación que se está pensando es una mezcla de inflación e índice salarial para suplir la falta de ayuda estatal”, dijeron a Infobae otras fuentes oficiales, en tanto desde las empresas aseguraron que el problema es la tarifa técnica. “Sabemos que el valor del pasajero es de USD 0,80 –al tipo de cambio de hoy es de $65,77–, no discutimos la forma que se tiene que cubrir ese número, sí que hay que cubrirlo”, señalaron.

