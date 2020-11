Los trabajadores bancarios pasarán a ganar un salario mínimo de $ 77.506 desde diciembre

Sergio Palazzo, titular de La Bancaria

El gremio La Bancaria acordó con las cámaras del sector un aumento para el último bimestre del año, lo que le permitirá sumar el 34% en todo el 2020.

Así lo precisó el sindicato que lidera Sergio Palazzo, que indicó que se acordó una actualización salarial del 4% a partir del 1ro de este mes y un porcentaje similar a partir de diciembre. Con los incrementos previos, informó en un comunicado, “se alcanza un 34% anual”.

En off the récord, fuentes del sector ratificaron a Infobae que el aumento ya se acordó verbalmente, pero aclararon que todavía no se firmó.

El secretario general del gremio dijo a Infobae que “se agregó un 8 por ciento al 26 por ciento previo; o sea, será un aumento anual 34% de enero a diciembre. Además, por el Día del bancario, que ya lo cobramos, fue una suma de 65,500 hasta 105.000 pesos según la categoría. De este modo, el sueldo inicial quedará en 77.506 pesos en diciembre”.

De este modo, según La Bancaria, el sueldo mínimo conformado inicial en noviembre partirá de $ 75.192, más participación en las ganancias según el coeficiente de Return on equity (ROE), que mide el retorno sobre el capital. En diciembre, el mínimo conformado inicial será de $ 77.506 “más participación en las ganancias según ROE”.

“Las escalas de este acuerdo, suscripto con participación del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el marco de nuestro Congreso Nacional, serán implementadas en las próximas horas en acuerdo con las distintas cámaras empresarias”, se indicó.

“A pedido de la Asociación Bancaria se crea una comisión técnica para que se expida sobre la incidencia de la nueva forma de determinación del ROE que dispuso el Banco Central”, culminó el sindicato, que, de este modo, quedaría por encima de la inflación estimada por el Gobierno (32%) y por debajo de la calculada por las consultoras (36%). En cambio, las entidades pretenden que el mecanismo del ROE se defina en el marco de la paritaria.

Los convenios ya acordados

Así, los trabajadores de los bancos se suman a los más de 110 convenios salariales que se firmaron este año, que representan al 80% de los trabajadores.

En octubre se informó que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordó con las cámaras del sector un aumento del 30% retroactivo a septiembre, más una suma fija no remunerativa de 20.000 pesos en tres cuotas y el compromiso de reunirse en enero de 2021 para revisar el desfase inflacionario del último trimestre del año.

Roberto Fernández de la UTA (Luciano González)

Con aquel acuerdo se evitó un paro de 48 horas que estaba previsto si persistía el desacuerdo y, además, el gremio que conduce Roberto Fernández logró frenar el estado de rebelión interna que existe por la cuestión salarial.

El aumento correspondiente a septiembre se pagó el cuarto día hábil de noviembre y la suma no remunerativa de $20.000 se abonará de la siguiente manera: una cuota de $7.000 en noviembre y las siguientes en diciembre, una de $7.000 el cuarto día hábil y otra de $6.000 el día 30.

Por otro lado, el gremio que agrupa al personal de estaciones de servicio, liderado por Carlos Acuña, uno de los cotitulares de la CGT, también selló su paritaria 2020 que estaba trabada desde hace meses a partir de la intervención del ministro de Trabajo, Claudio Moroni. En este caso, se pactó un aumento del 21,4% de aumento anual en promedio.

El porcentaje fijado por el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE) y las cámaras del sector (FECRA, AES y CEGNC) regirá entre el 1° de abril pasado al 31 de marzo de 2021 e incluye una cláusula de revisión en caso de que la inflación de ese lapso supere la cifra acordada.

Carlos Acuña

El incremento incluye una suba salarial del 12% sobre el salario básico del convenio, que se abonará: 4% a partir del 1° de agosto del 2020, 4% a partir del 1° de septiembre de 2020 y 4% a partir de octubre de 2020 para todos los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de trabajo N°521/07. También se suma al básico a partir de agosto pasado inclusive, para todas las categorías del convenio, la suma fija de $4.000 dispuesta por el Gobierno por decreto, después de aplicar el 4% correspondiente a agosto.

Las partes acordaron también una prórroga del acuerdo por suspensiones para el personal sin tareas dentro de lo estipulado en el artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo para agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020. Y se creó una Mesa de Trabajo junto con el sindicato, la secretaría de Energía y las empresas petroleras para analizar la posibilidad de la apertura de algunos puntos del convenio colectivo de trabajo.

Las dos paritarias mencionadas se suman a las más importantes que ya se cerraron desde principio de año y que incluyen a las siguientes actividades, según datos del Ministerio de Trabajo: Camioneros (30%), Alimentación (6,5%), Lácteos (25,6%), Mineros (28%), Estatales (7%), Rurales (22,1%), Portuarios (30%), Aceiteros (25%), Bancarios (26%), Petroleros (15%), Gas (12%), Edificios de Renta Horizontal (29%) y Cerveceros (30%), entre otras.

