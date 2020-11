Sin IFE 4, cuál es el bono de fin de año y las ayudas sociales que prepara el Gobierno

Se duplicará el monto de la Tarjeta Alimentar para fin de año

En las últimas semanas comenzaron a delinearse los refuerzos que tendrán las ayudas sociales para el mes de diciembre, luego de que el Gobierno confirmara que no habrá un cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergenica (IFE), el bono de $10.000 de Anses que se pagó a cerca de 9 millones de beneficiarios entre abril y agosto de este año.

¿Cuáles son los planes y ayudas sociales que se implementarán durante el último mes del año?

Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE)

El Gobierno anunció que destinará $22.000 millones para el pago de un “plus” a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) que podrán cobrar a partir de diciembre. El monto es de alrededor de $6.000 por cada hijo.

Desde la Anses aclararon que este pago no se trata de un bono, sino que el pago corresponde a un beneficio anual ya vigente y que representa un 20% acumulado anual extra en el pago que se cobra luego de acreditar certificados de escolaridad y controles de salud de los chicos. Este año, sin embargo, no será necesaria la presentación de estas “condicionalidades”, ya que como consecuencia de la pandemia se eliminó ese trámite presencial. Aunque esto no quiere decir que no deban cumplir los requisitos, sino que la Anses facilitará los trámites y buscará los datos a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.

El monto mensual de la Asignación Universal por Hijo tendrá un aumento del 5% en diciembre, que es el mismo aumento que recibirán los jubilados

Según los números del organismo, el promedio de chicos que reciben la asignación es de 1,9 por familia. Por eso, estiman que cada familia recibirá en promedio unos $12.000. Son cerca de 3,3 millones de chicos y 2,3 millones de familias las que perciben el beneficio.

Por otro lado, el monto mensual de la Asignación Universal por Hijo tendrá un aumento del 5% en diciembre, que es el mismo aumento que recibirán los jubilados. Las asignaciones se vienen actualizando al mismo ritmo que las jubilaciones.

La AUH tendrá un aumento del 5% en diciembre

Tarjeta Alimentar

En diciembre, se duplicará el monto de la Tarjeta Alimentar, que llega a 1,5 millones de familias. Así pasará de $4.000 a $8.000 (para madres con un hijo menor de seis años) y de $6.000 a $12.000 (para quienes tengan dos o más hijos). La tarjeta está habilitada para la compra de alimentos, que vienen incrementando su precio de forma más acelerada en los últimos meses del año. Desde el ministerio de Desarrollo detallaron que se volcarán unos $15.000 millones a la economía.

Cajas navideñas

Se distribuirán 1,7 millones de cajas navideñas, que contienen nueve productos para 7 millones de personas. También, según informaron desde el ministerio, se ampliarán los fondos para comedores comunitarios y comedores escolares y se fortalecerán las transferencias de fondos a municipios y gobernaciones para la compra de alimentos.

El ministro Daniel Arroyo confirmó bonos para beneficiarios de planes sociales

Bono de fin de año

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, detalló este martes que los 700.000 beneficiarios que formar parte del plan Potenciar Trabajo recibirán un bono de fin de año de $9.400. “Las personas que forman parte del Potenciar Trabajo y cobran la mitad del salario mínimo, con cuatro horas de trabajo como contraprestación, van a cobrar un bono a fin de año en un contexto tan difícil”, señaló el funcionario en declaraciones a Futurock.

“Es evidente que han aumentado los alimentos y fue además un año donde mucha gente ha tenido dificultades con el trabajo”, agregó. Hoy los beneficiarios de ese plan cobran $9.450 mensuales a los que se les aumentará un 10% en diciembre para llegar a $10.293,75 mensuales.

Plan Potenciar Joven

También se lanzó el programa nacional Potenciar Inclusión Joven, que busca acompañar a jóvenes entre 18 y 29 años, en situación de vulnerabilidad, a través de convenios entre el ministerio de Desarrollo Social, municipios, provincias e instituciones. Apunta al financiamiento de proyectos socioproductivos, sociolaborales y sociocomunitarios.

La beca otorga $8.500 por mes por un año y comienza en 2021. en una primera etapa, se prevé que abarque a unos 100.000 jóvenes, pero el objetivo es que llegue a un millón de beneficiarios.

