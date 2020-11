La visión que tenía Jorge Brito sobre la economía en la pandemia: una crisis con recuperación incierta y la necesidad de una moneda fuerte

(Diego Levy / Bloomberg)

El pasado 1° de octubre, Jorge Horacio Brito publicó en su página web personal (jorgehoraciobrito.com) una columna en la que analizó en detalle el desempeño de la gestión económica del gobierno durante la pandemia . Bajo el título “2020, el año que vivimos en pandemia”, expresó que la salida de la crisis no tendrá forma de L ni de V, si no de letra K, ya que no todos los sectores tendrán la misma recuperación.

Cuestionó algunas decisiones oficiales en relación al tratamiento sanitario de la pandemia y destacó que prefería la conciencia social a las prohibiciones.

Sobre el presidente Alberto Fernández, Brito señaló que esperaba una pronta salida de la pandemia para que “empiece a gobernar”. En ese momento, el gobierno todavía no había avanzado tan fuerte con el proyecto de impuesto a la riqueza, que el desaparecido empresario criticó con dureza en una entrevista con Infobae. En su columna, soltó un mensaje claro en lo financiero: no hay salida posible de la crisis sin una moneda fuerte.

El texto de Jorge Horacio Brito

El año del Coronavirus está llegando a su fin. En apenas 90 días comenzará el 2021. Y todo me hace pensar que será un año particularmente difícil porque no sabemos cómo terminará este 2020 y como comenzará el próximo.

Desde mi perspectiva y experiencia considero que de esta pandemia la economía tendrá una recuperación en forma de V. Otras opiniones sostienen que será como una L, lo cual no comparto, y están los que dicen que será como una letra K. Esta visión es similar a la mía porque en definitiva cuando se habla de una recuperación en forma de V, se entiende que no todos los sectores de la economía les va a ir bien.

La web personal del banquero fallecido

Hay que esperar un tiempo para ver qué ocurre y cómo se comporta la población en relación al consumo. En este sentido, la venta online se ha impuesto y muchos hábitos y conductas se modificaron. Por lo pronto el 2020, será recordado como el año en el que la población tuvo miedo por el avance del COVID 19. Pero más allá del miedo, en la Argentina no hubo una campaña fuerte de concientización o de prevención sobre el virus. En este sentido, no se fomentó el uso de barbijos, la distancia social y que de alguna manera la gente pudiera continuar con su vida normal, tomando ciertas medidas de prevención.

Será clave para la recuperación que la Argentina tenga una moneda fuerte, hoy esto no ocurre, y son recurrentes las corridas hacia el dólar. Si analizamos todas las crisis que vivió la Argentina, fueron siempre crisis cambiarias (Brito)

En mi opinión creo que en la Argentina fuimos a un extremo con la cuarentena y desde que se comenzó a abrir ese aislamiento, la gente circula sin distanciamiento social y sin barbijos. Yo creo en la conciencia social, no en las prohibiciones. Considero que fue negativa la decisión que no permite ver a los padres, a los hijos o los seres queridos. Esta situación creó una forma de rebelión en la gente, y después de 180 días seguimos luchando contra la Pandemia, con altos índices de casos y fallecidos en una economía parada. El 2020 también será recordado como un año difícil para el sector financiero. La actividad fue considerada esencial, y por este motivo tuvimos que ocuparnos de mantener abiertas las sucursales en todo el país, atendiendo mucha gente y con el riesgo de nuestros colaboradores se contagien de COVID 19.

Por este motivo, desde el primer día de la Pandemia en el banco se armó un Comité de Crisis integrado por los más altos gerentes y supervisados por mí. Tenemos un monitoreo constante de casos, y en muchos casos tuvimos que cerrar sucursales. También adaptamos nuestros protocolos de seguridad y salud a la par de los cambios que se producían. Todos fuimos aprendiendo y adaptándonos con el devenir de la realidad.

Banco Macro pudo cumplir con su función de atender a la gente, que en muchos casos requiere dinero para su vida diaria, a la par que se mantuvo un plan de salud para cuidar a nuestra gente. Para la Argentina el balance del 2020 será malo, porque tuvimos un presidente que asumió el 10 de diciembre, en un país que Mauricio Macri había dejado devastado en todo sentido.

En 4 años no se puso una fábrica en marcha, se cerraron empresas, y salieron capitales por más de 80.000 millones de dólares. Cuando el actual gobierno asumió y trató de poner en marcha la economía chocamos de frente con la Pandemia; poco se le puede achacar a este gobierno todos los males que vivimos. Espero que podamos salir rápidamente de la Pandemia y que el Presidente pueda empezar a gobernar.

Será clave para la recuperación, que la Argentina tenga una moneda fuerte, hoy esto no ocurre, y son recurrentes las corridas hacia el dólar. Si analizamos todas las crisis que vivió la Argentina, fueron siempre crisis cambiarias, y para nosotros como banco la moneda es muy importante porque nuestra materia prima es la moneda. Necesitamos una moneda fuerte para inyectar en la economía, que además necesita de mucha inversión.

Este es el desafío para el 2021.

