Black Friday 2020, también en Argentina: qué ofertas habrá en noviembre para comprar online

En épocas de inflación y caída del consumo, varias marcas y plataformas de comercio electrónico locales decidieron sumarse a la versión argentina del Black Friday, la tradicional fecha de descuentos del mercado estadounidense, que se celebra todos los años el último viernes de noviembre.

En la Argentina, el evento suele tener foco en promociones y descuentos online, pero también en locales físicos. Sin embargo, no es un evento organizado como el Hot Sale o el Cyber Monday, en una fecha en particular. Si no que cada marca adapta su calendario con distintas fechas, siempre en el mes de noviembre.

El concepto de Black Friday nació en los Estados Unidos, donde el viernes después del día de Acción de Gracias (que se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre) se ofrecen grandes descuentos en las tiendas

El concepto de Black Friday nació en los Estados Unidos, donde el viernes después del día de Acción de Gracias (que se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre) se ofrecen grandes descuentos en las tiendas. Tradicionalmente, los consumidores esperan esta fecha para comprar sus regalos de Navidad.

Las empresas locales que se suman van desde las plataformas de comercio electrónico, marcas de indumentaria, cadenas de supermercados y de electrodomésticos hasta agencias de viajes. Algunas de las que ya anunciaron que se suben a la tradicional fecha de descuentos de EEUU: Falabella, Walmart, Easy, Adidas, Despegar, Mercado Libre y Tienda Mia, entre otras.

Por ejemplo, la cadena de supermercados Walmart arrancó con su propio Black Friday la semana pasada y lo extenderá hasta el 18 de noviembre. Durante esos días, brindaron ofertas en más de 14.600 productos y opciones de ahorro de hasta 50% en todas sus sucursales y en su tienda online. También hay opción de compra a través de Ahora 18 y Ahora 12 cuotas sin interés en la categoría de electro con todos los medios de pago.

“El Black Friday se viene realizando en Argentina desde el año 2013 cuando Walmart lo trajo por primera vez al país. En este año tan particular, por el contexto actual de COVID-19, tiene una duración de 14 días para que los clientes puedan comprar sin apuro y con todas las medidas de seguridad y protección”, informaron.

En Falabella, en tanto, la edición del Black Friday se llevará a cabo desde el viernes 27 de noviembre y hasta el viernes 4 de diciembre.

Desde la plataforma de indumentaria Dafiti también participarán con ofertas y descuentos desde el lunes 23 de noviembre y señalaron que desde el año pasado, la fecha se convirtió en un evento masivo.

“Este año estaremos ofreciendo una variada propuesta de prendas y descuentos que alcanzan hasta un máximo de 60%. Contaremos con acuerdos de financiación a través de bancos y con las mejores marcas de shopping”, destacó Carlos Diez, CEO de Dafiti.

En Despegar, en tanto, confirmaron que van a presentar ofertas con foco en paquetes y escapadas a destinos nacionales con vuelos y alojamiento y financiamiento: Bariloche, Ushuaia, Iguazú y Salta, entre otros. También alternativas para vuelos internacionales pagando en cuotas. “Es un evento relevante del e-commerce que puede contribuir en el proceso de reanimación del sector y catalizar la tendencia de reactivación de búsquedas que hemos visto en las últimas semanas”, señaló Paula Cristi, gerente General de la empresa.

“Dentro del contexto actual creemos que habrá buenas proyecciones de ventas, en particular apuntando a las vacaciones de verano y apalancadas en el programa Pre Viaje, con el que el viajero obtiene una devolución en crédito de hasta el 50% y al que hemos sumado grandes ventajas”, agregó.

