El Gobierno sabe que su estrategia para contener al dólar con la venta de bonos y reservas tiene fecha de vencimiento

El Banco Central debió intervenir sobre el final de la rueda para bajar el precio de los dólares alternativos. Y lo logró. Si no hubiera vendido bonos, hubieran cerrado en terreno positivo. Pero el costo lo siguen pagando los títulos de la deuda que pierden paridad. Si no cayeron más, fue porque hay un goteo de dinero del exterior que ingresa vía ADR’s -certificados de tenencia de acciones que cotizan en Wall Street- para comprar en particular acciones y algo de bonos. Lo que llega a la Argentina es mínimo al lado de lo que se está volcando en mercados emergentes, en particular en Brasil, Chile y Colombia.

“Nosotros no podemos ver quien está detrás de la pantalla en cada operación. Pero no es casual que todos los días cuando falta media hora para el final de la rueda, aparezca una mayor oferta de bonos, en particular de AL30. En ese momento nos damos cuenta que es la mano oficial que intenta bajar el precio del dólar Bolsa y del contado con liqui”, señaló Nicolás Rivas, operador de Buenos Aires Valores (BAVSA). Cuando apareció la oferta oficial, el dólar MEP, por caso, estaba por encima de $ 143 y lograron bajarlo a $ 141,43, un precio que es 55 centavos menor al cierre del día anterior. El movimiento fue más intenso y se operaron USD 38 millones. Con el contado con liquidación sucedió algo similar. Sus operaciones crecieron a USD 86 millones y terminó 97 centavos abajo a $ 146,39.

El “blue” sigue arrastrado por la oferta de los compradores de dólares ahorro que ahora casi no tienen ganancias porque lo pagan a $ 140 en los bancos y en el mercado libre se los pagan a $ 145, que es el valor de compra. Esto les deja una ganancia de apenas $ 1.000 contra $ 6.000 que ganaban hasta hace algunas semanas. No pagan ni el estacionamiento o el taxi si van a venderlos a la City. El “blue” cerró a $ 149 después de tocar $ 147. En ese valor no resistió y en el post cierre se pagaba $ 150. Todo indica que ese es el piso.

Con el mix de subas y bajas en los bonos con ley extranjera, el riesgo país cedió apenas 7 unidades (-0,5%) y cerró en 1.347 puntos básicos.

En la plaza mayorista, los negocios fueron escasos porque faltaron los exportadores. De esta manera, el Banco Central, además de yuanes, tuvo que vender USD 25 millones a los importadores y empresas. El dólar aumentó 8 centavos a $ 79,44.

El tema es que los exportadores, con la soja USD 421 (subió 3% en Chicago), no liquidan porque siguen apostando a la devaluación. “Esta tendencia se ve claramente en los mercados de futuro donde las curvas en pesos no coinciden con el ritmo devaluatorio actual”, señaló Rivas.

Lo cierto es que las reservas, a pesar de la venta de dólares, subieron USD 4 millones a 39.322 millones favorecidos por el alza del oro de 0,80% y la caída del dólar frente al euro, la libra esterlina y el yuan.

Fuente: Rava Online

La Bolsa con negocios por $ 1.772 millones, que representan un aumento de 35% respecto del volumen operado el lunes, debido a la llegada de nuevos compradores del exterior, tuvo una rueda favorable. El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, subió 4,37% después de haber tocado un máximo de 5,05%. Los papeles más buscados fueron los de YPF (+134,92%). La recuperación del petróleo en el mundo le juega abiertamente a favor. En dos ruedas YPF subió 23%. Los bancos también resultaron atractivos. Macro aumentó 7,54%; Supervielle, 6,34%; BBVA, 6,15% y Galicia, 5,48%.

Fuente: Rava Online

Los ADR’s argentinos, tuvieron una rueda notable a favor de la demanda de los que querían hacerse de acciones argentinas pagándolas en dólares. YPF con 14,73% fue lo más buscado, seguido de Banco Supervielle (+9,28%) y Macro (+8,99%),

El destino del mercado se juega día a día. El Gobierno sabe que esta estrategia de contener al dólar con bonos y reservas tiene fecha de vencimiento. Pero la intención es ganar tiempo hasta acordar con el FMI. Los inversores miran expectantes. Reconocen que con un dólar a $ 200 no se hubieran podido sentar a negociar, pero que con este panorama es distinto, lo que no significa que el organismo multilateral no le exija un fuerte ajuste para alcanzar las metas fiscales en 2021.

Seguí leyendo:

La soja volvió a subir y su precio es el más alto de los últimos cuatro años

YPF perdió $35.332 millones en tercer trimestre, pero mostró una mejora importante con respecto al período anterior

Chau plástico: llegó a la Argentina la tecnología para cargar la tarjeta de crédito en el celular y pagar sin contacto físico