Cyber Monday 2020: cuáles son y cómo funcionan las plataformas que permiten comparar precios y descubrir si las ofertas son reales

A partir de este lunes y hasta el miércoles 4 de noviembre se realiza una nueva edición del CyberMonday 2020, las jornadas de descuentos para comprar online organizadas por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Entre los que buscan ofertas, uno de los principales interrogantes es si son o no reales. Desde la cámara implementaron distintos mecanismos de fiscalización para que las marcas no suban los precios en las semanas previas, para luego bajarlos durante el evento a modo de descuentos, pero también hay plataformas de comparación de precios que permiten obtener un panorama de los precios del mercado y su evolución en los últimos días.

Entre los sitios que comparan precios están Muy Shopper, Comparacity, Historial de Precios y Baratómetro . En general, al ingresar a estas plataformas se puede ver un registro histórico de cómo evolucionó el precio de un producto —se puede seleccionar por marca y modelo— en las últimas semanas y en distintos sitios de comercio electrónico.

Las plataformas muestran si un producto tuvo un aumento en las últimas semanas y hoy se está ofreciendo al mismo precio que antes de la suba, lo que no sería una oferta real

De esta forma, se puede saber si tuvo un aumento en las últimas semanas y hoy se está ofreciendo al mismo precio que antes de la suba, lo que no sería una oferta real.

“Creo que mejoró un poco el tema de los aumentos en los días previos al evento. Antes se veía que algunas marcas quizás aumentaban algunos productos unos días antes para después bajar. Pero vemos que hoy las bajas son con respecto a precios que llevaban más de dos semanas”, señaló Julián Gurfinkel, creador de Comparacity.

Comparación de precios hecha por la plataforma Muy Shopper en los días previos al Cyber Monday

Por ejemplo para un Smart TV Philips 32 HD se puede comprobar que el precio promedio hace dos semanas (el 15 de octubre) era de $25.000 y hoy está en $23.749, cualquier descuento por debajo de ese precio puede considerarse una oferta.

Según explicaron en Baratómetro, que funciona como un motor de búsqueda de artículos que compara las principales tiendas de e-commerce, la plataforma no interviene en el proceso de compra entre el usuario y la tienda. “Sin embargo, antes de mostrar los precios de una web siempre llevamos a cabo un análisis previo para garantizar que nuestros usuarios van a poder acceder a las ofertas que se anuncian y, en consecuencia, no mostramos las ofertas de las webs que no hayan superado esta evaluación inicial”, destacaron.

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico anunció que los productos o servicios con precio base superior al que tenían hasta el 19 de octubre pasado no participarán de la oferta oficial

En las semanas previas al Cyber Monday 2020, la CACE anunció que los productos o servicios con precio base superior al que tenían hasta el 19 de octubre pasado “no participarán” de la oferta oficial.

Las más de 800 empresas que participan de esta edición fueron notificadas de que se bajará por un mínimo de dos horas los artículos que hayan modificado al alza el precio base y que no se les habilitará a usar el logo del evento hasta que regresen el precio base al valor a dicha fecha.

Los compradores ya incorporaron el hábito de consultar los precios de los productos o servicios que tienen previsto adquirir en los días previos a los eventos como el CyberMonday o el Hot sale, para encontrar los verdaderos descuentos en esos días especiales.

Según un informe de la consultora Kantar TNS para la cámara, uno de cada diez usuarios de Internet realizó su primera compra electrónica en lo que va del año y dos de cada diez órdenes de compra provinieron de nuevos clientes en las plataformas.

