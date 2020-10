Alfonso Prat Gay: “Ésta es una crisis de confianza y si no cambia la dinámica, todas las medidas van a ser insuficientes”

El economista Alfonso Prat Gay.

Alfonso Prat Gay, el ex ministro de Hacienda del Gobierno de Mauricio Macri, aseguró que la actual “esta es una crisis de confianza” y que “mientras no cambie esa dinámica, todas las medidas van a ser insuficientes”. Y recordó que “en el último mes perdieron USD 1.750 millones de reservas pese al cepo y que no hay que pagar deuda por tres años”.

“Creo que van tanteando y no están seguros de lograr el efecto, están tratando de incentivar la oferta de dólares a través de los mercados financieros. Hace unos días decían que era muy chiquito y que no existía. Pero el problema acá no es el dólar financiero sino el oficial”, dijo el economista.

“Mientras no haya un programa, un plan -que es lo que pide el FMI-, no se van a alinear las expectativas”, argumentó en diálogo con radio Mitre. “El inversor, el ahorrista, el laburante que ve que no hay un rumbo trata de protegerse y eso es la brecha cambiaria”, acotó.

Tiene que haber una convicción sobre un rumbo hacia adelante: un plan puede fracasar; un no-plan fracasa seguro

Prat Gay apuntó que “la brecha ya está afectando mucho todo el sistema de precios. Date la vuelta por un corralón y vas a ver que casi no hay disponibilidad de materiales. El tipo que hace el número dice: con una brecha tan grande no me conviene vender. Y el que produces dice: no me conviene producir o emplear. Esto es lo que no está viendo el Gobierno”.

“La única salida para problemas que no han sido resueltos por los gobiernos -ni éste ni anteriores- es un gran acuerdo en cuanto a cosas sustanciosas”, señaló.

“Lo que estas teniendo en el mercado financiero es como un revival de lo que paso después de las PASO, que Alberto Fernández no vino a cerrar la grieta sino a ampliarla y que la que gobierna es Cristina Kirchner”, graficó Prat Gay, quien también se desempeñó como presidente del Banco Central durante el gobierno de Néstor Kirchner.

“Nosotros levantamos el cepo con menos reservas netas que hoy, Eso es un reflejo de la confianza, y había un excedente de pesos -quizás no tan grande como el de hoy- con toda la bola de nieve del dólar futuro”, aseguró el economista.

Nosotros levantamos el cepo con menos reservas netas que hoy y eso es un reflejo de la confianza

“Es muy importante el rol de la oposición, tenemos la responsabilidad de marcar los errores y acompañar una propuesta de mediano plazo”, comentó.

En ese marco, recomendó que “primero tiene que haber una convicción a transmitir a la ciudadanía de que hay un rumbo hacia adelante. Un plan puede fracasar; un no-plan fracasa seguro. Lo más parecido a eso que hemos tenido es el proyecto de Presupuesto, en el que dicen que no van a corregir el déficit y que lo van a financiar con emisión".

