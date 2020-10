Vicentin se defiende de la denuncia de los bancos extranjeros y los acusa de hacer lobby para la estatización de la empresa

Vincetin respondió las acusaciones de los acreedores externos

La novela de Vicentin sumó un nuevo capítulo. Luego de que ayer el comité Ad Hoc conformado por los bancos extranjeros que le reclaman a la empresa una deuda de USD 500 millones y anunciara que denunciará a los directores por presunto fraude, la empresa contestó señalando que no hay razones para esa medida y acusa al abogado local de ser un “lobbysta” de la estatización .

Mediante un comunicado la empresa salió a contestarle a los bancos internacionales, el Banco de Desarrollo Holandes, la Corporación Financiera Internacional ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole, acreedores de Vicentin, que anunciaron que presentarán una demanda en su contra por presunto fraude ante la Justicia de Rosario. A juicio de Vicentin, se trata de una acción “sin sustento alguno”.

Ayer los bancos internacionales comunicaron que habían solicitado "que se investigue si las autoridades de Vicentin presentaron información financiera falsa para obtener créditos por cientos de millones de dólares. Adicionalmente, el Comité Ad Hoc requirió que se investigara la confusa relación crediticia entre Vicentin y algunas contrapartes y el eventual fraude por desbaratamiento de derechos acordados contra uno de los acreedores miembros del Comité Ad Hoc, a través de la asignación de derechos de cobro de contratos de exportación inexistentes o asignados en forma duplicada a más de un acreedor”.

El presidente Alberto Fernández conversa con el fallecido CEO de la agroexportadora Vicentin, Sergio Nardelli, durante una reunión en la Residencia Presidencial de Olivos, en junio pasado

A partir de esto la empresa señaló que la denuncia “no tiene asidero alguno". Luego de acusar al asesor legal, Enrique Bruchou del estudio legal que lleva su mismo nombre, de “diseminar” la denuncia a todos los medios, Vicentín dijo que “defenderá enfáticamente su buen nombre y honor en todos los foros que corresponda”.

A la hora de explicar el por qué de la decisión de sus acreedores externos, la empresa dijo que la presentación judicial “confirma las amenazas realizadas por dichos bancos en diciembre, en caso de que la empresa se concursara, no pagara de inmediato el monto reclamado, o no aceptara la propuesta de venta y desguace liderada por uno de dichos bancos -en un claro conflicto de intereses-. Claramente no les interesan los procesos legales ante los tribunales nacionales sino su repercusión en los medios, una conducta inapropiada para tan prestigiosas instituciones”.

Pero no solo acusa a los bancos de no interesarse por los procesos legales sino solo por cobrar. El comunciado asegura que luego del concurso y propuesta de pago de Vicentín, los bancos tuvieron como “único objetivo buscar su expropiación a través de un intenso lobby ante funcionarios públicos para que el Estado Nacional y Provincial les pague su crédito, no respetando el proceso concursal en curso".

Las autoridades de la empresa acusan al abogado local de hacer lobby por la estatización

Buena parte del comunicado oficial de la compañía santafesina apunta al accionar del abogado local. En otro tramo del texto, los accionistas de la cerealera dicen que los bancos extranjeros en febrero de este año hicieron una presentación de un discovery -un proceso de descubrimiento de activos- en los Tribunales de Nueva York buscando información en todo el mundo. A partir de esto, vuelven a apuntarle a Bruchou a quien nuevamente acusan de dedicarse “a diseminar dicho proceso en la prensa nacional. La empresa no lo ha objetado a fin de evitar incurrir en costos en una defensa que consideraba innecesaria. Ocho meses mas tarde y luego de una extensa investigación dichos bancos no encontraron un solo acto inapropiado por parte de Vicentin, pero continúan sembrando rumores falsos a través de su vocero Ad Hoc”.

Las autoridades de la empresa se mostraron muy molestas con la posible demanda y acusaron a los bancos de “negarse a apoyar la oferta de pago de Vicentin mediante un acuerdo preventivo extrajudicial previsto en la legislación nacional, el cual tuvo un principio de acuerdo de los productores agropecuarios y de la banca púbica. Consideraban que tal acuerdo proponía condiciones muy ventajosas para los productores”. Y señalan como “inadmisible que la banca internacional utilice cuestiones no probadas o meras insinuaciones cómo modo de presión mediática para obstaculizar el proceso concursal demorando cualquier salida. La empresa no cederá frente a amenazas o presiones indebidas de esta naturaleza”.

Para finalizar, vuelven a acusar a los acreedores de armar “campañas mediáticas, relatos tendenciosos o falsos” y que el nuevo Directorio de Vicentín “trabajará incansablemente hasta encontrar una solución con el fin de honrar los compromisos asumidos, ejerciendo nuestro derecho de defensa ante la Justicia".

