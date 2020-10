Crece el malestar y la incertidumbre en el campo: el 80% de los productores cree que la gestión del Gobierno es mala y más del 60% que el año que viene será peor

El sector agropecuario preocupado por la falta de políticas oficiales, en medio del malestar que provocaron los anuncios económicos del jueves pasado

El malestar del campo con el gobierno de Alberto Fernández por la política hacia el sector y la falta de gestión del ministro de Agricultura, Luis Basterra, quedó reflejado en una encuesta a representantes del sector, a la que accedió Infobae, donde también se expresó la preocupación por el rumbo político y económico de la Argentina.

La encuesta fue realizada por AmplificAGRO, un equipo de profesionales que busca indagar de manera sistemática el clima de opinión en el sector agropecuario y la percepción que el mismo tiene del contexto político, económico y social que rodea al proceso productivo. Mediante relevamientos periódicos se busca monitorear las expectativas, las preocupaciones, las demandas y la mirada que hay desde el sector al contexto político y económico.

El estudio contó con la opinión de 456 responsables de decisiones en empresas y establecimientos agropecuarios pequeños, medianos y grandes (con diferentes roles accionistas, directores, gerentes y asesores), y de las áreas geográficas donde principalmente se ubica el proceso productivo agropecuario.

En materia de expectativas, el 49,1% de los consultados consideró que actualmente el sector está en una situación regular, un 29,2% que es positiva y un 21,5% negativa. Pero la percepción de la trayectoria que está atravesando el sector es mayormente negativa, ya que un 62,3% cree que el sector está hoy peor que hace un año atrás, y un 61,8% que estará peor en un año.

Las principales demandas del sector agropecuario

Al momento de preguntar sobre la realidad particular que atraviesa cada consultado, el 50,4% consideró que es positiva, mientras que un 29,7% regular y un 9,7% negativa. La percepción de la trayectoria de la situación individual de cada productor tampoco registra altos niveles de optimismo, ya que un 43% respondió que hoy está igual que hace un año atrás y un 36,4% que su situación empeoró respecto a un año atrás. Pensando en el futuro, un 42,1% consideró que su situación estará igual en un año, mientras que el 39,7% empeorará en un año.

Entre las principales demandas del sector indagadas por el estudio, la necesidad de reglas de juego claras y estables es considerada con el máximo nivel de importancia por el 92% de los consultados, seguida por la baja de la presión impositiva que fue mencionada con el máximo nivel de importancia por el 85%. Pero a la hora de definirse por una principal demanda, el 52,6% se inclinó por mencionar a la “baja de la presión impositiva” como la demanda más urgente.

Las perspectivas futuras de productores y empresarios agropecuarios

El contexto político

En otra parte del trabajo se consultó sobre el principal problema que afecta al país, donde el 53,3% de los consultados consideró que es la Corrupción, seguido de la Inflación que fue mencionada por el 24,6% de los encuestados. Por su parte, sobre el desempeño del Gobierno de Alberto Fernández, la respuesta es mayoritariamente negativa, ya que 86,8% evaluó su desempeño como “malo” o “muy malo”.

Preocupa en el campo el "riesgo político"

También hay una valoración mayoritariamente negativa de las políticas agropecuarias del Gobierno nacional, siendo que el 82,9% las caracterizó como “malas” o “muy malas”. Al tiempo que el 72,4% de los consultados también evaluó como negativo el desempeño del ministro de Agricultura, Luis Basterra.

Uno de los puntos a tener en cuenta de la encuesta, con respecto al rol del Ministerio de Agricultura, es que el 90,8% de los consultados consideró que la incidencia que esta área tiene en la definición de las políticas públicas que afectan al sector es “baja” o “nula”, al tiempo que solo un 7% consideró que esa incidencia es “alta” o “mediana”.

El Contexto Económico

Con respecto al contexto económico, se desprende del estudio que el campo tiene una mirada muy negativa sobre la situación económica actual del país. El 96,5% expresó que la situación económica es “mala/muy mala”. Al tiempo que predomina el pesimismo respecto de cómo evolucionará la situación económica del país en un año, siendo que el 81,1% de los consultados sostuvo que la situación empeorará en un año.

Críticas al rol de Luis Basterra como Ministro de Agricultura

En relación con el desempeño que el sector percibe del Ministro de Economía, Martín Guzmán, el 62,3% lo evalúa como negativo, mientras que solamente el 6,1 positivo.

Finalmente, y en relación con la predisposición a invertir en mejorar o ampliar la producción, los consultados manifestaron una tendencia “baja” o “muy baja” de invertir en este contexto económico. Sólo un 14,2% manifestó una “muy alta” o una “alta” predisposición a invertir en el actual contexto económico.

Riesgos y vinculación con el Estado

A la hora de evaluar los principales riesgos que enfrenta cada uno de los consultados en su establecimiento productivo, el 63,4% consideró que el “riesgo político” es el principal, entendiendo al mismo como a la intervención de la política en el cambio de reglas y en modificaciones impositivas y regulatorias. En segundo lugar, lejos, se menciona al “riesgo climático”, señalado por el 18,4% como un riesgo para su actividad productiva.

Incertidumbre, fue la palabra más utilizada para definir el presente del sector agropecuario

En lo que respecta a la relación del campo con el Estado, el 82,5% expresó que las instancias gubernamentales no tienen un buen diagnóstico de las problemáticas del sector, mientras que el 95,4% cree que el Estado no brinda una satisfactoria respuesta a las demandas del sector.

Además, el 76,3% manifestó que el sector no puede transmitir con facilidad sus demandas al sector público. El 57,9% que el Estado no considera al sector agropecuario como actor estratégico para el desarrollo del país. Y un 80,5% respondió que el Estado no es un aliado para el desarrollo del sector agropecuario.

La encuesta también reflejó la opinión sobre la marcha de las políticas agropecuarias

Finalmente, y para sintetizar el clima de opinión imperante en el mundo agropecuario, en relación al contexto político y económico, a la hora de definir con una palabra la situación actual del campo, la más utilizada fue: “incertidumbre”. Al mismo tiempo, el 98% de las palabras utilizadas para describir la situación del sector fueron con connotaciones negativas, mientras que solo el 2% utilizó connotaciones positivas.

