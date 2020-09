Dólar ahorro: cuáles son los 5 bancos que ya están vendiendo los USD 200 por homebanking

Fotografía ilustrativa de billetes de dólares. EFE/ Rayner Peña R/Archivo

Sobre la medianoche del jueves se conoció la norma del Banco Central que permitirá normalizar la venta de dólares en el segmento minorista, luego de una semana de virtual feriado cambiario en la que ninguna entidad pudo vender al público el cupo mensual de USD 200.

Se espera que para el lunes todos los bancos del sistema puedan rehabilitar la compraventa de moneda extranjera. No obstante, hay cinco entidades que a lo largo del viernes ya comenzaron a vender dólares a través de homebanking. Se trata de BBVA, Banco Itaú, HSBC, Santander y Banco Galicia. Muchos clientes de esos bancos ya pudieron comprar dólares, a un precio aproximado de $131,50, lo que deja el cupo de USD 200 en $26.700.

Otros bancos importantes del sistema, incluyendo a los bancos estatales, señalaron a Infobae que aún no pudieron incorporar a sus sistemas la información necesaria para cumplir con la normativa del BCRA sancionada el pasado miércoles 15. En particular, realizar el chequeo correspondiente para asegurarse que aquel que va a comprar dólares no sea beneficiario del Ingreso Familiar de Emergencia, la Tarjeta Alimentar u otros planes sociales administrados por la Anses.

Noticia en desarrollo