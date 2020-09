Jornada financiera: el dólar libre subió a $145, batió un récord y hundió a las valuaciones de acciones y bonos argentinos

Las restricciones al dólar socavaron los precios de todos los activos financieros. (Reuters)

El dólar blue batió un récord y las acciones y los bonos argentinos fueron arrastrados a amplias pérdidas este miércoles , un día después de que el Banco Central anunció un paquete de medidas para restringir aún más el acceso al mercado de cambios con el fin de resguardar las alicaídas reservas.

El blue se negoció al cierre en un rango de 142 a 145 pesos -según los montos involucrados-, por encima del máximo de $140 del 24 de julio. El billete subió 14 pesos o 10,7% y la brecha con el solidario, a $130,76 (Banco Nación), se redujo a 8,9 por ciento.

La entidad monetaria mantuvo el límite de compra de divisas para atesoramiento, denominado ‘dólar ahorro’, en 200 dólares mensuales, con un impuesto del 30%, pero ahora quien haga la operatoria tendrá un nuevo recargo del 35% como anticipo del Impuesto a las Ganancias, que llevó al dólar minorista por encima de los 130 pesos, casi en una convergencia con las cotizaciones alternativas en la Bolsa y el mercado paralelo.

Aldo Abram, director de Libertad y Progreso, expresó a Infobae que “ estas medidas que tomó el Banco Central acaban de zanjar una discusión en la que muchos economistas sostuvimos que mantener el cepo en el tiempo iba a llevar a cada vez más restricciones, un cepo mucho más cerrado. Hoy ya sabemos que la reestructuración de la deuda fue exitosa y tuvieron que restringir el cepo, con las consecuencias sumamente negativas que tiene para la economía argentina. Nos están llevando a una crisis por intentar sostener un instrumento que es inviable e inconsistente y que va a terminar mal, como terminaron todos los cepos en la Argentina, lamentablemente”.

La restricción cambiaria es mucho más grave sobre las empresas, al complicar el pago de su deuda con el exterior (Christian Buteler)

Abram advirtió que “hay medidas que afectan fuertemente la credibilidad de la Argentina. Obligar a las empresas, que tienen la plata para pagar sus deudas, a reestructurarlas, directamente lo que acaba de hacer es quitarle el crédito a la Argentina . Empresarios que eran confiables en el mundo ahora dejan de serlo. Por lo tanto todo dólar que uno suponía iba a llegar por créditos otorgados a empresas desde el exterior hay que tacharlos, porque no van a entran ¿Quién va a garantizar el pago de esa deuda? La empresa no, porque el BCRA puede decir que no puede pagar su deuda, sino solo parte. Acaban de reducir la cantidad de dólares y el financiamiento que va a venir a la Argentina. Lejos de mejorar la situación de acceso al dólar de la Argentina la han empeorado”.

El dólar mayorista ascendió seis centavos, a 75,25 pesos. En el transcurso de 2020 suma un incremento del 25,6 por ciento. La brecha entre el oficial mayorista y el dólar blue alcanzó el 92,7 por ciento.

La brecha cambiaria entre el dolar blue y el oficial mayorista superó el 90% y quedó cerca del máximo de 100% de mayo pasado

El monto operado en el segmento de contado (spot) sumó USD 197,1 millones, algo inferior al de las anteriores ruedas de septiembre, por encima de los USD 200 millones diarios, en una rueda en la que el BCRA habría concluido su intervención con saldo comprador de unos USD 15 millones, según estimaron agentes privados.

El analista financiero Christian Buteler definió al cepo ‘recargado’ como “ una medida mala, un parche que no resuelve el problema de fondo: es un cepo del cepo. No solo es mala en el aspecto económico y sus implicancias para las personas físicas, es mucho más grave sobre las empresas al complicar el pago de su deuda. Un punto a favor que había con la reestructuración de la deuda es que las empresas podían salir a buscar financiación de sus vencimientos. Ahora el BCRA no va a permitir comprar más del 40% de los dólares para los vencimientos y le pone mucho ‘ruido’ y muchas dudas a esa financiación privada. A las empresas las ponen en la situación de tener que elegir entre defaultear convalidar valores del MEP o el contado con liquidación, que dios sabe a cuánto pueden irse”.

Nos están llevando a una crisis por sostener un instrumento inviable e inconsistente y que va a terminar mal, como terminaron todos los cepos (Aldo Abram)

Las nuevas normativas establecen más restricciones en el uso de dólares para consumos en el exterior, compras de divisas para ahorro y operaciones cambiarias con bonos, en tanto que también obligan a las empresas a refinanciar vencimientos de capital de deuda que opere entre el 15 octubre y el 31 marzo de 2021.

“Es importante remarcar el tema de la imagen del ministro de Economía, que el domingo dijo en una entrevista que no se iba a endurecer el cepo, que no era el camino, que eso era para aguantar y que el Gobierno ellos no venía a aguantar sino a tranquilizar. Y la palabra del ministro se vio doblegada en menos de 48 horas . En términos de confianza no ayuda para nada”, afirmó Christian Buteler a Infobae.

En los bancos el dólar minorista promedió los $131,26 para la venta, con la doble imposición del impuesto PAIS y el anticipo de Ganancias.

Las acciones argentinas en Wall Street descendieron a sus precios en dólares más bajos en cuatro meses

Un dato importante que explica por qué escaló el blue es que la oferta en el mercado paralelo se extinguió por el salto del dólar solidario. En las “cuevas” están tomando a la divisa a $137, con lo que la ganancia por las operaciones del “puré” -comprar oficial y vender en el informal- dejan una ganancia muy exigua de $1.435 cada USD 200 , que no amerita correr el riesgo de desprenderse de las divisas.

“A partir de estas medidas tomadas por la AFIP, en conjunto con el BCRA y la CNV, el dólar blue se va a disparar. Va a ser difícil ponerle un freno . Lo que noto es que se está transmitiendo incertidumbre al mercado. La única forma de aquietar las aguas es si, a partir de estas medidas, pueden sentarse sobre las reservas e incorporarlas a través de la liquidación de divisas de la balanza comercial”, comentó Walter Morales, presidente de la consultora Wise.

“Una vez que los dólares paralelos suben, fijan un nuevo piso. Porque después, en el mejor de los casos, ajustan por inflación. Así que se estanca un tiempo pero mantiene una brecha. Creo que vamos a estar frente a un salto de la brecha de vuelta”, agregó Morales.

Los ADR en Wall Street perdieron hasta 9%, mientras que el riesgo país subió 6% y se acercó a los 1.200 puntos

Las paridades bursátiles de contado con liquidación y MEP también avanzaron un 3%, a 132,04 y 126,53 pesos, respectivamente.

Desde Portfolio Personal Inversiones precisaron que “ la reacción de la brecha será hacia arriba con un dólar libre que tendrá como piso -en principio- el que surge del oficial más los recargos varios que sufrirá desde hoy . Esto teniendo en cuenta, además, que igualmente la compra de dólar ahorro se reducirá fuerte dadas el consumo del cupo por varios conceptos”. Añadieron que “se deberá ver igualmente cuál es la posición del BCRA, y si deja o no correr un poco más la gradual devaluación del oficial. O si comienza a usar los bonos en cartera para ‘intervenir’ en reacciones bruscas que se puedan observar”.

La incertidumbre lastró a acciones y bonos

Además de los dólares alternativos al cepo, las acciones y los bonos fueron los indicadores más explícitos sobre el disgusto de los inversores a las decisiones del BCRA, entidad que descartó una devaluación como alternativa. Los ADR en Wall Street descendieron a sus precios más bajos desde el pasado 14 de mayo, cuatro meses atrás.

El índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires cayó un 5,5% en pesos, a 42.167 unidades, afectado por el sector financiero, no solo por ser el de mayor ponderación del mercado sino que acompañó el derrumbe de los ADRs del sector en Nueva York.





Los ADR más representativos, de Grupo Galicia e YPF, cedieron 8,8% y 5,3%, respectivamente. Banco Supervielle descendió 9,2%; Edenor, un 9,3%, y Mercado Libre, un 2,6 por ciento.

En cuanto a los seis bonos Globales en dólares con ley extranjera emitidos por la reestructuración de deuda, éstos operaron con pérdidas entre 4 y 5 por ciento, con una tasa interna de retorno promedio por encima del 12 por ciento.

Gustavo Ber, titular del Estudio Ber, indicó que "las reforzadas restricciones cambiarias tuvieron una negativa reacción por parte de los operadores, y ello se refleja en el fuerte castigo que experimentaron tanto los ADRs como los nuevos títulos en dólares, al profundizarse la liquidación de posiciones por parte de fondos del exterior que buscan aceleradamente reducir sus exposiciones”.

El riesgo país elaborado por el banco JP Morgan subía 67 unidades a 1.185 puntos básicos a las 17 horas, en un salto diario del 6%, tras cambiar su conformación la semana pasada con los flamantes títulos canjeados.

