Cuál es el impacto de los nuevos controles cambiarios en la compra de pasajes y paquetes para viajar al exterior

En el medio de la pandemia, mientras los vuelos internacionales regulares aún están restringidos y las fronteras de varios países permanecen cerradas para los turistas argentinos, la demanda de viajes al exterior se desplomó. Para los que estimaban alguna recuperación en los próximos meses, ahora se sumará un nuevo freno: las nuevas restricciones cambiarias, que suman un 35% al 30% del Impuesto PAIS, encarecerán los viajes fuera de la Argentina.

Según las medidas del Banco Central, los pasajes y servicios turísticos en el exterior pasarán a estar afectados por el nuevo régimen de percepción del Impuesto a las Ganancias del 35% desde este 16 de septiembre de 2020. Esto incluye la adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo –mayoristas o minoristas– y servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país.

Solo se evitan el impuesto y la percepción si la facturación y el pago se hacen en dólares

Como sucede con el impuesto PAIS, para estas operaciones, aunque para los consumidores sean facturadas en pesos, se requiere acceder a dólares para poder cancelar la compra. Solo se evitan el impuesto y la percepción si la facturación y el pago se hacen en dólares.

“Cuando se compra un ticket aéreo al exterior, el pasaje se emite en pesos y se paga en pesos con el impuesto PAIS. Ahora va a corresponder la percepción de Ganancias sobre la misma base del impuesto. Si lo emiten en dólares y lo pagás en dólares, no corresponden ni el impuesto ni la percepción del 35%”, explicó el tributarista Sebastián Domínguez, socio del estudio SDC Asesores Tributarios.

Las percepciones del 35% sobre el precio de los pasajes o de otros servicios turísticos se pueden tomar a cuenta del Impuesto a las Ganancias. En el caso de los monotributistas y los que no son responsables del Impuesto a las Ganancias, se pueden computar como pago a cuenta del impuesto sobre los Bienes Personales.

Para los que no son contribuyentes de ninguno de estos dos impuestos, se va a poder pedir a la AFIP la devolución de las percepciones una vez finalizado el año calendario. Es decir, en enero 2021 se puede pedir la devolución de las percepciones de 2020.

Llevamos más de seis meses de inactividad y las proyecciones de reactivación son muy sombrías, considerando los tiempos que se estiman para que exista una vacuna

Desde FACVE, la asociación que agrupa a las agencias de viajes, expresaron su “gran preocupación” sobre el impacto negativo de las nuevas medidas del BCRA en la industria del turismo. “Llevamos más de seis meses de inactividad y las proyecciones de reactivación son muy sombrías, considerando los tiempos que se estiman para que exista una vacuna. Pero, adicionalmente, nuestro país ha perdido el horizonte de recuperación y está inmerso en una crisis política, económica y social que agrava la situación del sector ”, señalaron en un comunicado. “Si otro fuera el contexto, creemos que la Argentina tendría una oportunidad de posicionarse en la nueva forma de viajar y hacer turismo que no debemos desaprovechar”, agregaron.

Desde la Federación de Agencias de Viajes y Turismo (Faevyt) destacaron que con el nuevo régimen de percepción se genera una doble carga impositiva para los servicios que comercializan las agencias de viajes, agregando más sobrecarga administrativa y costos en las empresas.

Las aerolíneas y las empresas de turismo estaban aún analizando cómo se aplicará la medida. “Esto genera nueva complicaciones. Habría que reactivar las percepciones del 35% de tiempo atrás. Sin duda que esto no ayuda al turismo emisivo. Ya probaron con este camino y no resultó, solo dilata el problema que llegará en dos o tres meses”, indicó una fuente del sector.

Aún no hay claridad sobre cómo verán reflejado el nuevo cargo los consumidores, pero lo más probable es que el 35% se aplique sobre la tarifa aérea sin impuestos. “Sería la mitad del costo de un pasaje y no afectaría al cupo mensual de los USD 200. Como en todas las distintas devaluaciones y nuevos impuestos a lo largo de los últimos años, los primeros días la gente se asusta y piensa que no va a viajar más, pero luego se termina acomodando”, indicó Julián Gurfinkel, de la plataforma Turismocity. En ese caso, si el pasaje se factura en pesos, el 65% de impuestos va sobre la tarifa aérea (que es menos de la mitad del costo total de un pasaje).

El 85% de los viajeros que compraron pasajes en el Hot Sale, solo compraron sus vuelos y postergaron la compra de alojamiento; por eso, este nuevo impuesto impactará en sus planes

“En Despegar nos encontramos analizando el detalle de la norma para poder adecuarnos a la brevedad y así cumplir con los requerimientos que nos exige. Sin embargo, podemos prever que esto tendrá un impacto fuerte en el turismo que ya venía siendo afectado negativamente en los últimos años y que la pandemia profundizó”, dijo Paula Cristi, gerente general para Argentina y Uruguay.

En la agencia Avantrip coincidieron en que la falta de previsibilidad es lo que más está afectando al sector. Y detallaron que el 85% de los viajeros que compraron pasajes en el Hot Sale, solo compraron sus vuelos y postergaron la compra de alojamiento; por eso, este nuevo impuesto impactará en sus planes.

En julio pasado, según los datos del Banco Central, las compras de dólares por personas (no empresas) fueron de USD 876 millones, de los cuales USD 130 millones fueron para gastos efectuados con tarjetas por consumos en el exterior, con una caída del 74% interanual, en un contexto de cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus.

“Más grave aún que las últimas medidas del BCRA, nos afecta a todas las agencias de viaje el permanente cambio de reglas de juego. A pesar de tener un mercado totalmente parado, todas las agencias venimos invirtiendo para mantener nuestra operaciones. Estamos a mediados de septiembre y no tenemos certeza de si en octubre vuelven o no a volar los aviones”, dijo Cristian Adamo, CEO de Avantrip.

“Todos se maneja informalmente y la gente no sabe a ciencia cierta cuándo podrá hacer sus planes para las próximas vacaciones. Esto golpea cada vez con más fuerza a todo el sector. Se viene una temporada en donde después de esta cuarentena hay gente que quiere tomarse unos días, o necesita viajar por algún tema en particular. Es importante darles un marco de previsibilidad”, indicó el directivo.

Según su visión, las nuevas medidas van a afectar más los planes de quienes en el último Hot Sale compraron un vuelo sin este impuesto y ahora tienen que revisar sus números para concretar las reservas por el alojamiento.

En tanto, desde las empresas de asistencia de viajes indicaron que sus servicios no están alcanzados por la nueva percepción. “Nuestros productos de asistencia al viajero en Argentina se adquieren en moneda local, en pesos”, dijo Diego Barón, director regional de Marketing de Universal Assistance.

