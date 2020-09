Tarjeta Alimentar: el gobierno informó las fechas de acreditación a quienes reciben la ayuda a través de la AUH

Una inspección en el marco del programa "Argentina contra el Hembre"

El ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, precisó las fechas en que se acreditará el beneficio a los receptores del “Plan Argentina contra el Hambre” que, por diversos motivos, aún no cuentan con la Tarjeta Alimentar y perciben la ayuda a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

A quienes tienen la tarjeta en forma física el monto les será acreditada, como es habitual, el tercer viernes de cada mes, que para septiembre es el viernes 18.

Y para aquellos a quienes se les acredite el beneficio a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el calendario de acreditación es el siguiente:

Documentos terminados en 0, 1, 2, 3, 4 y 5: Martes 15 de septiembre.

Documentos terminados en 6: Miércoles 16 de septiembre.

Documentos terminados en 7: Jueves 17 de septiembre.

Documentos terminados en 8: Viernes 18 de septiembre.

Documentos terminados en 9: Lunes 21 de septiembre.

Este grupo de beneficiarios es de cerca de 200.000 personas (sobre aproximadamente un millón y medio de beneficiarios totales del programa), que aún no recibieron la tarjeta, ya que Desarrollo no logró distribuirlas en término por la extensión de la cuarentena. La previsión original era que todas las tarjetas estuvieran distribuidas en abril.

La tarjeta Alimentar está destinada a madres y padres con hijos o hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH); embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo; y personas con discapacidad que reciben la AUH. Establece un monto de 4000 pesos para quienes tienen un hijo y de 6000 pesos para quienes tengan dos o más hijos y permite comprar todo tipo de alimentos.

Entre enero y agosto de este año, precisó un comunicado de la cartera del ministro Arroyo, el gobierno nacional destinó una inversión social de 60.074 millones de pesos por medio de la Tarjeta Alimentar, que fueron utilizados mayormente para la compra de alimentos frescos en los 24 distritos del país.

Uno de los primeros actos de entrega de la Tarjeta Alimentar: cuando todavía Alejandro Vanoli estaba al frente de la Anses

Con una inversión mensual de 7.700 millones de pesos, la tarjeta tiene un millón y medio de titulares. Arroyo señaló que “la Tarjeta Alimentar mueve la rueda de la economía de abajo hacia arriba: por un lado, mejora la calidad de la alimentación de las familias y garantiza derechos para la primera infancia ; y por el otro, descentraliza las compras, moviliza el comercio y la producción local de los alimentos”.

El listado de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar surge de un cruce de datos de la Anses y receptores de la Asignación Universal por Hijo. Cuando una mujer está en el tercer mes de embarazo, ingresa al sistema; y cuando su hijo o hija cumple 7 años, sale del sistema de manera automática. Anses da aviso por teléfono o mensaje de texto al número que está registrado en su base de datos.

Para consultar el saldo de la Tarjeta es necesario saber qué banco la emitió. Si bien el Ministerio de Desarrollo trabaja en lograr una aplicación específica, para verificar la acreditación de la asignación del mes y controlar cuánto van gastando, los beneficiarios deben hacerlo por vía telefónica, cajero automático o SMS. Lo primero que deben saber es qué banco la emitió, puede haber sido el Nación (BNA) u otro banco público. El beneficiario debe ingresar al sitio web del banco que figura en la tarjeta. En el reverso también figura un número de consulta. En el caso del BNA se puede llamar al 0810-666-4803 e, ingresando los 16 números de la tarjeta, el sistema informa el saldo.

Otras opciones son las siguientes;

- Banelco: 011-4320500.

- Red Link: 0800-222-7373.

- Tarjeta alimentaria de débito Mastercard azul: 0800-555-0507.

- Tarjeta alimentaria de débito VISA: 0810-666-3400.

- Mensajes de texto: en la documentación que estaba con la Tarjeta Alimentar hay un teléfono impreso. Se puede enviar un mensaje de texto gratis para consultar el saldo.

Portazo

Recientemente, la iniciativa oficial sufrió el portazo de una de las integrantes de la “Mesa contra el Hambre”, la ex senadora Hilda “Chiche” Duhalde que después de haber participado durante un tiempo decidió retirarse y la calificó como “un fiasco”.

“Propuse que (la Mesa) fuera más chica y con expertos; si no, seguíamos reuniéndonos para la gilada”, planteó la también ex Primera Dama. Como ejemplo de los debates internos de la Mesa contra el Hambre, “Chiche” recordó que eurante la última reunión de la que participó, la referente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, utilizó su intervención para elogiar la negociación de la deuda externa. “¿Tiene que ver con el tema del hambre? No. Entonces perdemos tiempo”, sentenció, dijo Duhalde cuando dio el portazo, si bien aclaró que no tenía “ninguna crítica” personal contra Carlotto.

