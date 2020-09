Entre el optimismo y la desconfianza: qué esperan los analistas sobre los nuevos bonos argentinos surgidos del canje

Los activos locales podrían mejorar tras el canje, si avanza la consolidación fiscal

¿Buenas nuevas para los inversores financieros pequeños y medianos? Tras el cierre de los canjes de la deuda bajo ley extranjera y local, los analistas del mercado creen que hay espacio para una suba del precio de los bonos y de algunas acciones argentinas si se avanza en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se observa una tendencia de reducción del déficit fiscal en los próximos meses.

Todo dependerá, claro está, del rumbo que muestre el mercado norteamericano tras la fuerte corrección de la semana pasada en las empresas tecnológicas.

En este sentido, los economistas y analistas consultados por Infobae consideraron que los inversores conservadores tienen espacio para ganar con algunos activos locales.

Gustavo Neffa de Research for Traders dijo que “ya aparecieron los nuevos bonos y siempre eso es bueno; la elección de los títulos depende del riesgo que quiera asumir cada inversor, pero los bonos 2030, 2035 y 2038 son buenas opciones; el 2046 parece demasiado largo ”.

En cuanto a la deuda bajo ley local, cuyo canje también recibió en su fase temprana una aceptación del 99%, Neffa sugirió los bonos en pesos ajustados por inflación .

Respecto de las acciones, aclaró que por ahora no las recomiendan para un inversor que no tenga un estómago preparado para el riesgo y, en particular, sostuvo que hay que pensar en los papeles de las acciones de empresas argentinas en el exterior más que en el panel local, “aunque sabemos que el Banco Central va a intentar salir para planchar el dólar alternativo para reducir la brecha cambiaria”.

En cuanto a las opciones de inversión en la bolsa norteamericana, opinó que, dada la corrección del panel tecnológico, ahora parecen más interesantes las empresas de consumo masivo, hasta que el panorama del Nasdaq se aclare.

Santiago Abdala, director de Portfolio, dijo que “ si se consigue mantener la baja del riesgo país, no solo por el cierre del canje sino también por el comienzo de la negociación con el FMI y una tendencia a la baja del déficit fiscal, eso haría subir el precio de los bonos ”.

En particular, dijo que “ para los más optimistas, estamos recomendando los bonos 2035 y 2038 , que tienen un mejor cupón que el 2030; éste puede servir para recuperar la inversión original al inversor más conservador”.

Los bonos 2030, 2035 y 2038 son buenas opciones; el 2046 parece demasiado largo (Neffa)

En el caso de las acciones, “ el panorama es delicado por la falta de señales para la inversión, pero una baja del riesgo país puede alentar un rally ; puntualmente nos gustan los papeles de bancos y construcción”.

Fernando Baer de Quantum dijo que “ es tiempo de esperar nuevas señales para encontrar valor en activos argentinos. Por ejemplo, la estrategia cambiaria y las conversaciones con FMI ”.

Además, agregó, “ el contexto internacional está volviendo a entrar en zona de turbulencia ” a la espera, entre otros factores, del resultado de las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos.

“Si tengo que posicionarme, en deuda en dólares de corto plazo, pero de lo contrario esperaría con algo más de liquidez en el bolsillo”, afirmó.

La continuidad o no de las caídas de la semana pasada condicionarán el precio de los activos locales

Un informe de Alberdi Partners, que lidera Marcos Buscaglia, sostuvo que “ la estructura de los nuevos bonos se volverá bastante volátil . Del lado positivo, si los bancos centrales continúan emitiendo demasiado dinero y los diferenciales se comprimen, puede ser que Argentina incluso supere el 10% dentro de unas semanas”.

Del lado negativo, “ si los diferenciales de los mercados emergentes comienzan a ampliarse o la situación de Argentina empeora mucho, es probable que los nuevos bonos argentinos caigan en picada , ya que son demasiado volátiles, como si fuera renta variable”.

En tanto, Pablo Gomez Repeto, de la consultora que lidera Gabriel Rubinstein dijo que este lunes las pocas operaciones que se observaron en los nuevos bonos “mostraron una buena suba”

“Si uno mide el valor del dólar MEP con otros instrumentos menos habituales para el cálculo, se puede ver un rendimiento del 10% mucho mejor de lo que venían cotizando antes del canje ”, explicó.

Si la situación de Argentina empeora mucho, es probable que los bonos caigan en picada (Buscaglia)

Un analista que optó por hablar en off the record acotó que “ a pesar de la noticia favorable del canje, los activos argentinos valen muy poco y podrían seguir en ese umbral durante mucho tiempo porque las perspectivas son pobres ”.

“En el caso de los bonos, podría haber viento de cola que ayude a bajar los spreads, pero si de fondo no hay cambios, como un acuerdo con el FMI, corrección de desequilibrios fiscales y monetarios, plan que devuelva la confianza, mejoras institucionales, será otra oportunidad perdida”, afirmó.

Por el lado de las acciones, “el antecedente de las telecomunicaciones fue pésimo. Por eso, si bien el Merval opera en USD 350 al dólar CCL, un nivel históricamente bajo y comparable con 2003, hacia adelante no hay garantías sobre el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad de las empresas, los 2 drivers fundamentales de valor en las acciones”.

“El único activo que queda barato es el dólar oficial, pero los rumores de desdoblamiento cambiario empezaron a sacarle brillo a las alternativas dollar-linked, que fueron las estrellas durante los últimos meses”, concluyó, desanimado.

