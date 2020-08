Cómo funcionan las nuevas billeteras digitales, la apuesta de los bancos para pagar gratis con el celular

El teléfono móvil se transforma en un instrumento de pago de cualquier transacción de modo ágil y seguro

La cuarentena y sus dificultades para acceder a sucursales bancarias y cajeros automáticos para retirar dinero en efectivo modificó los hábitos de muchos a la hora de pagar. Los principales bancos del país se están subiendo a esa ola y, no sin antes atravesar algunos obstáculos, preparan el lanzamiento de Modo, la billetera digital la que esperan competir con Mercado Libre que estará en el circuito antes de fin de año.

Si bien casi todas las entidades tienen su app, el lanzamiento de Modo lleva la particularidad de ser “sistémica”. Estará disponible, en forma gratuita, para todos los clientes de más de 30 bancos que, de hecho, podrán acceder bajándola en su celular, como cualquier aplicación, o bien ingresando a ella a través de la aplicación de la institución financiera donde tienen una cuenta a la vista.

¿Qué se puede hacer con Modo? Pagos y transferencias de todo tipo, con tarjetas (débito, crédito o prepagas), giros bancarios o código QR. Su elemento diferencial: se podrá pagar a una persona o a un comercio sin necesidad de cargar los 22 dígitos de su CBU; alcanzará con tener al destinatario de la transferencia en la agenda telefónica del celular. El trámite será tan sencillo como enviar un Whatsapp.

“Somos una solución segura y sencilla para el uso cotidiano del dinero. Vamos a generar valor para todo el sistema financiero”, aseguró Rafael Soto, CEO de Play Digital, la empresa creada por los bancos a comienzos de año para lanzar este servicio.

Los bancos impulsores de Play Digital fueron Galicia, Macro, BBVA y Santander. Luego se sumaron Brubank, Columbia, Comafi, Corrientes, Dino, Hipotecario, HSBC, ICBC, Industrial, Itaú, Mariva, Meridian, Patagonia, Piano, Provincia de Neuquén, Roela, BST, Banco del Sol y Supervielle.

Soto aseguró que “ ya existe acuerdo comercial y tienen su participación confirmada, solo falta firmar los papeles” con los nombres fuertes de la banca estatal : Nación, Provincia de Buenos Aires, Ciudad y Banco de Córdoba. También participarán Credicoop y los bancos provinciales privados de Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz y San Juan.

La incorporación del Nación y el Provincia resulta clave, además de por su volumen y alcance, por tratarse de dos bancos estatales que han lanzado su propia billetera digital en forma reciente, lo que pone a prueba la posibilidad de integrarlas. El jueves pasado el Nación presentó BNA+, una aplicación disponible para sus 9,6 millones de clientes, incluyendo 5 millones de beneficiarios de jubilaciones o prestaciones sociales.

Además de transferencias y pagos con tarjetas y código QR, la app del Nación permitirá cargar los celulares y la tarjeta de transporte; en breve, también abonar las facturas de servicios públicos. Todo sin usar efectivo. BNA+ permitirá también generar una orden de extracción (ODE) para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en un cajero sin usar tarjeta de débito.

En abril, en el marco de las urgencias de la pandemia, el Provincia había lanzado Cuenta DNI, que permitió cobrar el IFE a 1 millón de bonaerenses y ya tiene 2,1 millones de usuarios que bajaron la app para abrir su cuenta gratuita. El 60% de ellos es menor de 35 años, lo que supone un impacto en la bancarización.

En Play Digital consideran que Modo no sólo no compite con estas billeteras sino que puede potenciarlas. “Contemplamos que cada banco tiene su propia app y sus iniciativas para diferentes productos. Modo es una solución para integrar todos los medios de pago, por lo que va a ser un complemento para esas billeteras ”, explicó Soto.

El ejecutivo consideró que con Modo “los bancos se están adelantando al modelo de open banking, antes que un regulador lo decida. No tenemos que adaptarnos a ningún estándar en particular, queremos que cada uno pague como quiera. Nuestra política es de apertura y flexibilidad ”.

Modo será una solución para clientes bancarios, no apuntará a comercios. Para eso, Soto explicó que se encuentran en conversaciones con todos los “adquirentes”, aquellas compañías que ofrecen a los comerciantes el servicio para recibir medios de pago electrónicos. Los principales “adquirentes” son First Data, Mercado Pago y Prisma. Con estas últimas, Modo podría ser sellar un acuerdo pero, a la vez, ser su competidor, ya que también tienen sus billeteras digitales propias.

Asuntos pendientes

Play Digital tuvo un traspié en el inicio de su carrera, justamente con Prisma, que incluyó una guerra de marcas que la obligó a cambiar de planes, tal como adelantó ayer Infobae. La marca que originalmente eligió Play Digital para su producto no era Modo sino Dimo (dinero móvil). Pero ocurre que Prisma tenía registrada, aunque sin usar, la marca Bimo (billetera móvil) y dada la similitud se opuso a su registro a nombre a favor de Play Digital. El conflicto, que incluyó presentaciones cruzadas en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, tuvo un costado insólito: Prisma publicó avisos en medios y abrió cuentas en redes sociales con la marca Bimo sin ningún uso real detrás, solo para entorpecer que Play Digital registrase Dimo.

Muchos de los bancos antes mencionados como dueños de Play Digital, son también accionistas minoritarios de Prisma, empresa manejada por el fondo internacional Advent. En ese marco, Play Digital negociará con Prisma.

“Seguimos trabando con ellos, nuestra relación con Prisma no se vio afectada. Hubo presentaciones formales y eso es todo. Para los objetivos de ambos, la relación es win-win”, dijo Rafael Soto, minimizando un conflicto que anticipa que Prisma, que tiene su propia billetera, Todo Pago, no le hará las cosas fáciles al nuevo jugador que propone “apertura y flexibilidad”. Y esto será así aún cuando ambas empresas se necesitan . Prisma no puede desperdiciar los millones de usuarios que llevarán Modo en su celular, a la vez que Play Digital necesita que Modo se utilice en los comercios clientes de Prisma.

A Play Digital le resta lo que siempre está primero: terminar de conformar la composición accionaria de su empresa. ¿Cómo se dividirán las acciones entre los 31 bancos que ya confirmaron su participación? La tarea no es sencilla. Todos coinciden en que se repartirán por su participación en el mercado de las tarjetas; el problema es que los bancos privados hacen la cuenta en base al consumo de esos plásticos y los estatales quieren hacerlo a través de la cantidad de tarjetas, dado que sus clientes son más, pero gastan menos.

Según explicaron en un banco, la solución salomónica será dividir la torta combinando 3 factores: el mencionado consumo, la cantidad de tarjetas de cada banco con uso real en los últimos 6 meses y la presencia territorial con sucursales. De esa compleja cuenta, saldrá el paquete accionario de Play Digital, aún sin definir.

Más allá de estos asuntos pendientes, tanto la aparición de Modo como la consolidación de otras billeteras digitales en el mercado podría traer algo de optimismo para el futuro de los medios de pago digitales, impulsados en la pandemia aunque lejos de imponerse en el país del “solo efectivo”.

Soto cuenta con entusiasmo que en ciudades como Madrid o Beijing, para pagar el boleto de colectivo alcanza con mostrar la cara. La tecnología de reconocimiento facial ya empezó a reemplazar a otros medios de pago .

