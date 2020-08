El Senado comenzó a discutir la ampliación presupuestaria y la oposición definirá si apoyará su tratamiento en el recinto esta semana

Esteban Bullrich planteó discrepancia

Luego de más de dos horas de presentación y discusión, los miembros de la oposición de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado anunciaron que se reunirán hoy por la tarde para debatir si se apoyan o no el dictamen para que este jueves la Cámara Alta discuta la ampliación presupuestaria que está solicitando el Gobierno.

“ Entendemos y coincidimos en la urgencia que tiene el Gobierno para conseguir el tratamiento de la ampliación presupuestaria, pero tenemos algunas diferencias en algunos aspectos”, explicó el senador Esteban Bullrich . “Nos vamos a reunir para discutir el camino a seguir y tener una pronta resolución respecto del dictamen”, agregó.

El senador bonaerense por Juntos por el Cambio se mostró molesto por la ausencia del ministro de Economía, Martin Guzmán, y aclaró que no era un crítica al secretario de Hacienda, Raúl Rigo, “a quien conozco muy bien porque fue asesor mio. Pero esto es lo más parecido a un Presupuesto y tendría que estar el ministro explicándolo”.

Pidieron que sea Guzmán quien explique el proyecto

Las críticas del bloque de Juntos por el Cambio que se materializaron en la exposición del es ministro de Educación apuntaron a los fondos que se destinarán para las Universidades.

En la ampliación presupuestaria que se hizo en la última sesión se aprobó un monto que no contempló un ajuste por inflación de los gastos de funcionamiento de las Universidades Públicas, lo que implica un ajuste de entre el 70 y el 80 por ciento en los gastos de funcionamiento . Estos gastos llevan una inflación acumulada sin actualización desde enero de 2019.

“Tenemos diferencias porque se desconoce la inflación. Estamos hablando de $8.000 millones que es la mitad de lo que le personamos a Cristóbal López”, dijo Bullrich.

La segunda crítica apuntó a los artículos 7 y 8 que se refieren a la emisión de deuda en dólares por USD 1500 millones. Al igual que lo que sucedió con la bancada de Juntos por el Cambio en Diputados, el senador opositor hizo referencia a que cuando ellos eran oficialismo quisieron llevar adelante una medida similar “pero el ahora oficialismo lo negó, lo que demuestra que el teorema de Baglini -ex legislador radical que planteó que cuanto más lejos se está del poder, más irresponsables son los enunciados políticos; cuanto más cerca, más sensatos y razonables se vuelven- está cada vez más presente”.

La crítica de Juntos por el Cambio apunta a que no existe un límite en la dolarización de la deuda en pesos. “Por eso no nos gusta, porque no quieren poner un límite”.

Al termino del encuentro el presidente de la Comisión, el senador del Frente de Todos, el cordobés Carlos Caseiro , señaló que se “pasará el dictamen para que sea firmado” con la intención de llevar al recinto la discusión por la ampliación presupuestaria el próximo jueves.

El proyecto que estipula un crecimiento de las partidas por 1.859.583 millones de pesos, un 33,6 por ciento por encima del gasto original.

La semana pasada, la iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo, resultó aprobada con 228 votos a favor, 9 en contra y 16 abstenciones. Para ello el oficialismo cedió e incorporó modificaciones que pedía la oposición, como la incorporación de 10.500 millones de pesos para el Fondo de Compensación de Transporte Público Automotor urbano y suburbano de pasajeros, a fin de reforzar los subsidios por transporte en provincias y municipios.

Además, el Frente de Todos decidió dejar sin efecto la suba del 10,5 por ciento del IVA para la leche común, como así también la rebaja del 21 por ciento del IVA al 10,5 por ciento para las leches aditivadas, un aspecto que había generado una fuerte polémica con la oposición.

