Inseguridad rural: ya son 125 los silobolsas vandalizados y los productores estiman que las pérdidas equivalen al pago de 3.000 bonos IFE

Según un informe de CRA, en lo que va del año ya son 125 los silobolsas rotos y hay 12.500 toneladas de granos afectadas (CARBAP)

Un informe elaborado por el Departamento Económico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), a cargo del ingeniero agrónomo Matías Lestani, determinó que en lo va del año se rompieron 125 silobolsas, en un contexto de elevada inseguridad rural, que también incluye incendios intencionales, abigeato y robos que se repiten constantemente en el corazón productivo del país.

Una problemática que provoca en el mundo agropecuario el encendido de las alarmas porque hay un impacto muy importante en lo económico, pero también en el estado de animo de los productores, y retrotrae a un escenario pasado de conflicto.

Según los datos portados por CRA, los 125 silobolsas rotos equivalen a 12.500 toneladas afectadas y pudriéndose a la intemperie entre el agua y el barro se podrían haber destinado a: 1.750 jubilaciones mínimas, 3.000 Planes IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), 673.000 raciones de comedores comunitarios, 900.000 paquetes de fideos, de harina o polenta, 750.000 litros de leche, 700.000 paquetes de arroz; 110.000 kilos de asado, y 85.700 kilos de milanesas.

A los números presentados por la entidad agropecuaria, se agregó: “A veces no es maldad, es simplemente ignorancia, 673.000 chicos podrían haber comido con lo que se perdió, y no lo perdió solo un sector, lo perdió la mesa de los argentinos, lo perdió toda la sociedad, lo perdimos todos como país y es que en la vida, podemos hacer lo que queramos, pero lo que no podemos hacer es evitar las consecuencias de nuestros actos”.

“Si bien no es el mismo el contexto de conflicto al que se vivió años atrás, encuentra ciertas similitudes en el estado de ánimo de los productores y nos encuentra a todo el sector unido en contra de aquello que simplemente está mal”, manifestaron los dirigentes de CRA.

El impacto de la rotura de silobolsas en la economía nacional (CRA)

Y agregaron: “La seguidilla de vandalismos contra la propiedad privada de los productores, y sus silobolsas (reservas estratégicas de la producción) parecen no tener una solución. Los ataques se repiten variando su intensidad y su frecuencia, pero siguen estando presentes, a medida que pasa el tiempo como sociedad en su conjunto empezamos a naturalizarlos a ellos y ese es el peor de los escenarios, para nuestros valores ciudadanos y el país”.

Impacto

La inseguridad rural, manifestaron desde la Confederación, la sufren los productores, pero también las empresas, e integrantes de las diferentes cadenas de valor agregado para la transformación en harinas, aceites, biocombustibles, burlandas, y sobre todo en proteína de origen animal, carnes vacunas, avícolas, porcinas, ovinas y leche.

Es por eso, que desde CRA aseguraron que los hechos delictivos en el ámbito rural es un ataque a la mesa familiar de los argentinos, y también afecta a la integración productiva pecuaria del país, que representó el 67% de las exportaciones del mismo el año pasado, y este año esa alícuota, fruto de la situación de la pandemia, crecerá por encima del 82% del total.

Y a todo esto, los dirigentes de la Confederación señalaron: “El vandalismo se comporta como un virus que se expande, sin dirección, sin discernimiento, con la sola premisa de dañar por dañar, “con total ignorancia, sin hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, y justamente ahí está su ceguera intelectual”.

En medio del aumento de los hechos delictivos en el mundo agropecuario, esta semana el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y su par de Seguridad, Sabina Frederic, anunciaron la creación de una “Comisión Interministerial Permanente” en materia de seguridad rural. A través de la misma, desde el Consejo Federal Agropecuario y el Consejo de Seguridad Interior elaborarán acciones coordinadas entre el sector público, provincial y nacional para ofrecer soluciones a las diferentes problemáticas.

