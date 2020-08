Federico Sturzenegger: “Espero que Pesce no cometa el mismo error que yo, que tenía confianza en que Cambiemos iba a acomodar las cuentas fiscales”

Federico Sturzenegger, primer presidente del BCRA de la gestión Cambiemos (Guille Llamos)

Federico Sturzenegger, ex titular del Banco Central durante los dos primeros años de la presidencia de Mauricio Macri, participó de una videconferencia por Zoom con alumnos de la Universidad de San Andrés en la que disertó sobre “Economía en tiempos de pandemia” y en ese marco, destacó la necesidad de ajustar las cuentas públicas al tiempo que señaló que “la emisión (monetaria) tarde o temprano genera un problema en los niveles de precios”.

“Hoy hay un déficit fiscal muy grande y obviamente no hay recursos por la pandemia de coronavirus que ha hecho caer la economía y aumentado los gastos de salud. Se ha producido un desequilibrio financiado con emisión monetaria”, afirmó el ex funcionario.

En ese contexto, dijo que espera que el titular del Banco Central, Miguel Pesce, no cometa el mismo error que cometió durante su propia gestión al frente del BCRA cuando no presionó lo suficiente al Ejecutivo para que recortara el gasto público y achicara el déficit fiscal.

“ Yo espero que Pesce no cometa el mismo error que yo. Yo tenía mucha confianza en que Cambiemos iba a acomodar las cuentas fiscales y al final lo terminó haciendo sobre el final de la gestión y a la fuerza ”, afirmó Sturzenegger en la videoconferencia organizada por Politeia, un espacio es una iniciativa de estudiantes de la Universidad de San Andrés cuya misión es acercar la praxis política y el debate sobre cuestiones públicas a los jóvenes.

Según el economista, que dejó la presidencia del Banco Central en junio de 2018 en medio de una serie de corridas cambiarias que comenzaron en abril de ese mismo año y frustraron el esquema de metas de inflación, “ en los dos primeros años tendría que haber sido más fuerte para empujar a que haya menos desequilib rio s ”.

“Tendríamos que tratar de ayudar al Banco Central a convencer al Gobierno que hay que tener un déficit más bajo. Estos niveles de emisión van a complicar. No lo vas a tapar absorbiéndolo con un instrumento del Banco Central. Argentina tiene que ir a una situación fiscal más sostenible y ordenada. No solo por la inflación. Tenemos que tener un gasto eficiente que permita eventualmente bajar impuestos ”, consideró el ex presidente del BCRA.

Y añadió: “Argentina hace cuarenta años que está tratando de hacer esto. Pero hay algo que le impide alcanzar ese equilibrio. Cuánto se complique o no el fenómeno inflacionario dependerá de lo que haga el Gobierno”.

Consultado sobre la declaración del presidente Alberto Fernández al diario Financial Times en en la que aseguró que francamente no cree en los planes económicos, Sturzenegger opinó que fue una frase que le cayó bien.

En ese sentido, explicó que el ex ministro de Economía durante la gestión de Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, “nunca presentó ningún plan” sino que “abordó temas” como la reestructuración de la deuda pública.

“La economía es resolver temas. Es mostrar señales e ir en una dirección. Eso no requiere que tengas un ´Power Point´ con cinco cosas. Si eso te va a cambiar el destino de la Nación, ya se hubiese hecho”, remarcó.

“ Cuando yo puse metas de inflación fue porque para un banco es importante tener expectativas. Pero en líneas generales no hay que creer que hay un plan salvador. Sí queremos saber hacia dónde se va. Es decir si vamos a ser Venezuela o Suecia. Eso más que declamarlo se expresa en los hechos ”, se explayó.

En otro orden, se refirió a la cuarentena decretada por el Gobierno el 20 de marzo en medio de la pandemia de coronavirus y sostuvo que “todas las actividades al aire libre tendrían que haber retomado la actividad antes”.

“En Londres los restaurantes funcionan en las calles. Argentina se aferró mucho al logro de tener pocos contagios y muertes en el inicio. Había muchos márgenes para flexibilizar”, destacó.

Por último, dijo que en la pandemia hay un segmento de la población que deja de consumir y que lo que tendría que hacer el Gobierno es recortar el gasto público a través del salario de funcionarios y empleados estatales.

“ Para qué le sirve ese ingreso si no puede consumir. Me refiero a ingresos medios y altos. Hay que agarrar los salarios públicos de más de 100.000 pesos por mes. Ese ingreso no lo están pudiendo gastar. Debería ser un ahorro para evitar pedirle tanta emisión al Banco Central ”, indicó al tiempo que puso como ejemplo al presidente de México, Manuel López Obrador que, según indicó, “hizo un recorte de los salarios públicos del 25 por ciento”.

