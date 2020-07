Frente a las críticas de los intendentes del conurbano, el ex ministro Aranguren defendió los aumentos de tarifas de Cambiemos

Aranguren fue ministro de Energía del Gobierno de Mauricio Macri (Adrián Escandar)

Juan José Aranguren, el ex ministro de Energía de Mauricio Macri, habló sobre el reclamo de intendentes del sur del conurbano que pidieron que se le quite la concesión a la empresa distribuidora de energía del área. Los jefes comunales, en un video, habían responsabilizado al ex funcionario por las subas de tarifas y la falta de inversión de la empresa en los últimos años.

“ Es lamentable que los intendentes tengan tiempo de hacer videos cuando tiene que dedicarse a resolver los problemas que provoca la cuarentena y la situación económica de sus municipios . Les preguntaría cuál es la deuda de electricidad que tienen con las distintas distribuidoras”, señaló Aranguren en declaraciones a Radio Mitre.

Siempre la energía hay que pagarla, el problema es si la paga el bolsillo del que consume o el Estado benefactor

“Estamos repitiendo el pasado. En 2015, los argentinos le aportamos en forma de subsidios $10.000 millones para pagar los sueldos de los empleados de las compañías distribuidoras”, indicó.

Y defendió los aumentos implementados durante su gestión. “Siempre la energía hay que pagarla, el problema es si la paga el bolsillo del que consume o el Estado benefactor. Si la paga el Estado, aún aquellos que no la consumen, lo que viene es la escasez, la falta de inversión y el deterioro de la calidad del servicio” , advirtió.

El ex funcionario se manifestó en contra de los subsidios a las tarifas

Para Aranguren, si la compañía no cumplió con sus obligaciones de inversión o de calidad de servicio, el contrato de concesión prevé sanciones que llegan hasta quitar la concesión. “ No es simplemente por el deseo de los intendentes de diluir su responsabilidad de pagar por la energía que han consumido, especialmente la que les corresponde por los barrios pobres de sus distritos ”, señaló el ex ministro de Energía.

Aranguren también se refirió a las dificultades de abastecimiento de energía que pueden surgir a partir del año próximo. “Este año, la caída permitió que con la oferta energética existente se pueda absorber todo lo que se requiere de energía, pero si no se toman las decisiones de política energética o se revierte la inacción en la autoridad energética, vamos a tener problemas para el abastecimiento del próximo año”, alertó.

Lo ideal sería producir en la Argentina a precios de equilibrio con el mercado internacional y que al mismo tiempo eso permita producir los recursos que el país tiene

El ex ministro criticó la decisión del Congreso de iniciar un proceso para derogar el decreto de necesidad y urgencia 1053 que tenía por objetivo que el Estado absorba las diferencias acumuladas en el precio del gas. Si esta derogación se aprueba, podría ser un “golpe importante” para la inversión en el sector gasífero, según señaló Aranguren.

También se refirió a los precios internacionales para el gas y el petróleo, que están en niveles bajos y cómo impacta en la producción local. “ Obviamente es más fácil importar esa energía, más barata, pero también con eso se reduce la mano de obra en la Argentina, la recaudación. Lo ideal sería producir en la Argentina a precios de equilibrio con el mercado internacional y que al mismo tiempo eso permita producir los recursos que el país tiene ”, indicó. Según su visión, depender de las importaciones es volver a la etapa entre 2003 y 2015, cuando se deterioró la producción nacional.

Para Aranguren puede haber problemas de desabastecimiento en el año próximo (NA)

En ese sentido, criticó a la administración actual y también a las decisiones tomadas en el final de la gestión de Mauricio Macri. “Tenemos que alinearnos con los mercados internacionales siempre, no solo cuando los precios bajan y dejarlo limitado cuando los precios suben. Tener políticas cambiantes en el sector energético va a provocar necesariamente una ausencia de inversión”, dijo.

Sobre Vaca Muerta, Aranguren señaló que el recursos sigue estando pero que no hay una decisión de las autoridades de generar políticas que sean de Estado y que le den continuidad. “Vaca Muerta puede morir si no nos apuramos; hay otras formas de energía más amigables con el medio ambiente que se están desarrollando en todo el mundo” , concluyó.

