Latam Media Leaders eSummit: modelos de pago y suscripciones digitales, los ejes del primer día de debate

Ayer comenzó la primera edición del LATAM Media Leaders eSummit , el evento que organiza la rama regional de Wan-IFRA, The World Association of Newspapers and News Publishers, o la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, y que continuará hoy y mañana.

La agenda de este martes

12:00. Hacia una diversificación de los ingresos publicitarios. “A pesar de que el tráfico ha crecido de manera exponencial para muchos medios, esto no se ha traducido en un incremento del ingreso publicitario digital. La inversión publicitaria descendió”, detallan los organizadores sobre este panel. “Muchos medios se han visto obligados a balancear los ingresos, crear nuevos productos y formatos publicitarios e impulsar el contenido patrocinado para sortear las dificultades a las que se enfrentan” , aseguran.

La moderadora será Selymar Colón, presidenta de Frame ONE Strategies (EEUU) y disertarán Diego Vallejo Janne, CDO de El Tiempo (Colombia) y Libe Bilbao, directora General Comercial de El Confidencial (España).

17:00. Financiando el periodismo. Este panel abordará el impacto del coronavirus en la industrial: “De la noche a la mañana, la situación de la industria periodística cambió de manera drástica. La crisis económica consecuencia de la pandemia ha sido una oportunidad para los medios de recuperar la erosionada confianza de sus lectores, pero se ha transformado también en una tormenta perfecta, sumándose a las preexistentes dificultades estructurales de los medios para garantizar un modelo de negocio sustentable en la era digital”.

El moderador será Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Speakers: Patricia Torres-Burd, Directora Gerente de Media Services de Media Development Investment Found (EEUU), Jorge Carrasco Araizaga, director de la revista Proceso (México) y Rosental Alves, director ejecutivo y fundador del Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas (EEUU).

Modelos de pago y suscripciones

Ayer lunes se desarrollaron los dos primeros paneles de este evento digital: La aceleración de los modelos de pago, por la mañana, y Suscripciones digitales en América Latina, como cierre de la jornada.

“El modelo de negocio basado en los ingresos de los lectores es parte cardinal del futuro de los medios, y en la estrategia de desarrollo de ese modelo hay dos factores fundamentales: la puesta en valor del contenido; esto es, no encadenar campañas de gratuidad para captar suscriptores y que el lector perciba que tiene un precio; y prestar mucha atención a la retención de suscriptores, poniendo en marcha estrategias específicas de reducción de la tasa de abandono (churn rate)”, destacaron los organizadores del primer panel.

“Para nosotros es un producto que tiene un valor y no hay gratuidad. El usuario tiene que entender que el contenido tiene un precio” , destacó Laura Velasco, directora de Estrategia del Consumidor de Vocento de España.

Este es el primer evento regional de este tipo y se realiza de manera virtual

“Cuando pusimos en marcha el muro de pago preguntamos a la gente y vimos que preferían transferencias y pagos manuales antes que pagos recurrentes y automatizados con tarjeta y ese fue un gran obstáculo. Esto puede chocar, pero es nuestro mercado. Esto no es un país de habla inglesa, ni tiene una clase media muy grande. El problema no era tanto no pagar sino que no querían una suscripción recurrente porque tenían la sensación de que no controlaban el pago. Esto conllevaba un gran riesgo, que era llegar al final a muy pocas personas, aquellas que no tenían miedo a pagar con tarjeta de manera recurrente”, detalló sobre el modelo de negocios Gazeta Wyborcza, de Polonia, su directora de Estrategia de Suscripciones, Danuta Bregula.

“ Para nosotros lo importante es la reducción del churn. Nuestro mercado es muy pequeño y no podemos ni queremos convertirnos en un periódico nacional. Por tanto, el reto principal es mantener a nuestros clientes felices y retenerlos. Trabajamos en atracción, identificación, frecuencia, adquisición, uso y retención”, aseguró Andiara Petterle, vicepresidenta de Producto, Desarrollo y Operaciones del Grupo RBS de Brasil.

Por la tarde se habló de suscripciones digitales. Expusieron Luciana Cardoso, directora digital de O Estado de San Pablo (Brasil), Arun Venkataraman, líder de Estrategia Global de Google News Initiative (EEUU), Natalia Piza, directora de Monetización Digital de El Espectador (Colombia) y Gabriel Dantur, director de Negocios de La Nación (Argentina). Modero, Petterle, de Grupo RBS.

“Ahora viene lo más complicado que es atraer a los que no estaban inicialmente dispuestos a suscribirse” , dijo Gabriel Dantur, director de Negocios de La Nación. “Estamos a mitad de camino. Hemos conseguido que se suscriban las personas que tienen una gran relación con la marca. Ahora comienza el verdadero desafío que es tener una propuesta de valor sólido de contenidos que atraigan a aquellos que no están tan dispuestos a suscribirse”, aseguró.

“En 2019 empezamos ya el proceso de transformación digital. En redacción se ha caracterizado por pensar contenidos puramente digitales, innovar y llegar a nuevas audiencias. Nos enfrentamos a audiencias mayores. 2019 también fue el año en el que empezamos el proceso de trabajar más el business intelligence y fortalecer nuestras plataformas”, explicó a su turno Natalia Piza, directora de Monetización Digital de El Espectador, de Colombia.

