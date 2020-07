Latam Media Leaders eSummit: el evento digital en el que se discutirá el futuro de los medios de la región

Uno de los eventos anteriores de Wan-IFRA. El regional de este año será virtual

Entre hoy y el lunes se desarrollará de manera virtual la primera edición del LATAM Media Leaders eSummit , un evento que organiza la rama regional de Wan-IFRA, The World Association of Newspapers and News Publishers, o la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias.

Serán tres días de sesiones virtuales interactivas llenas de valioso contenido, con presentaciones de reconocidos ponentes de la industria y debates estratégicos, temáticas de máxima actualidad relacionados con la estrategia editorial y de negocio, los nuevos formatos y los ingresos, en el que líderes y figuras de la industria que compartirán sus ideas, pronósticos sobre el comportamiento del sector y recomendaciones.

Los modelos de pago, suscripciones digitales, diversificación publicitaria, financiamiento y, claro, el futuro de la industria regional en medio y luego de la pandemia de coronavirus, serán los temas centrales que se debatirán en los paneles de este evento digital apuntado a CEOs, directores, presidentes, VP, gerentes, directores de redacción de medios y otros representantes de medios de la región. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), de la que es parte de la Infobae, es socia de Wan-IFRA.

Los medios están luchando por sobrevivir a la crisis actual, reevaluando las estrategias comerciales y editoriales para volver a la estabilidad y, en última instancia, lograr un crecimiento a largo plazo

“Con la economía global en un estado de incertidumbre sin precedentes, el futuro de la industria de los medios está lleno de contradicciones y desafíos” , plantea Wan-IFRA en la previa.

“A pesar de récords de lectoría y tráfico en digital, los ingresos publicitarios se han desplomado. Los medios están luchando por sobrevivir a la crisis actual, reevaluando las estrategias comerciales y editoriales para volver a la estabilidad y, en última instancia, lograr un crecimiento a largo plazo. Sin embargo, las empresas del sector pueden aprovechar las circunstancias actuales para acelerar la transformación digital y robustecer las perspectivas de crecimiento ”, detallan.

Las jornadas virtuales, para las que se necesitan invitación y registro previo, se darán entre las 12:00 y las 13:30, la primera; y entre 17:00 y 18:30, la que cerrará cada jornada (hora de Buenos Aires).

Esta es la agenda completa del LATAM Media Leaders eSummit que comienza hoy:

Lunes 27

12:00. La aceleración de los modelos de pago. El panel será moderado por Georgina Ferri Tordera, directora de Innovación e Ingresos de Diari ARA (España) y los speakers serán Laura Velasco Calvete, directora de Consumer Strategy de Vocento (España); Danuta Breguła, directora de Estrategia de Suscripciones de Gazeta Wyborcza (Polonia); y Andiara Petterle, vicepresidenta de Producto Desarrollo y Operaciones de Grupo RBS (Brasil).

17:00. Suscripciones digitales en América Latina. La moderación de este grupo que indagará en “qué aprendizajes pueden compartir los medios locales y nacionales cuya estrategia es más reciente y en cómo se han adaptado estos modelos a las circunstancias actuales” estará a cargo de Andiara Petterle, vicepresidenta de Producto Desarrollo y Operaciones de Grupo RBS (Brasil). Las ponencias serán de Luciana Cardoso, directora digital de O Estado de San Pablo (Brasil), Arun Venkataraman, líder de Estrategia Global de Google News Initiative (EEUU), Natalia Piza, directora de Monetización Digital de El Espectador (Colombia) y Gabriel Dantur, director de Negocios de La Nación (Argentina).

Martes 28

12:00. Hacia una diversificación de los ingresos publicitarios. “A pesar de que el tráfico ha crecido de manera exponencial para muchos medios, esto no se ha traducido en un incremento del ingreso publicitario digital. La inversión publicitaria descendió”, detallan los organizadores sobre este panel. “Muchos medios se han visto obligados a balancear los ingresos, crear nuevos productos y formatos publicitarios e impulsar el contenido patrocinado para sortear las dificultades a las que se enfrentan” , aseguran.

La moderadora será Selymar Colón, presidenta de Frame ONE Strategies (EEUU) y disertarán Diego Vallejo Janne, CDO de El Tiempo (Colombia) y Libe Bilbao, directora General Comercial de El Confidencial (España).

17:00. Financiando el periodismo. Este panel abordará el impacto del coronavirus en la industrial: “De la noche a la mañana, la situación de la industria periodística cambió de manera drástica. La crisis económica consecuencia de la pandemia ha sido una oportunidad para los medios de recuperar la erosionada confianza de sus lectores, pero se ha transformado también en una tormenta perfecta, sumándose a las preexistentes dificultades estructurales de los medios para garantizar un modelo de negocio sustentable en la era digital”.

El moderador será Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Speakers: Patricia Torres-Burd, Directora Gerente de Media Services de Media Development Investment Found (EEUU), Jorge Carrasco Araizaga, director de la revista Proceso (México) y Rosental Alves, director ejecutivo y fundador del Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas (EEUU).

Miércoles 29

12:00. La jornada cerrará con un único panel cuyo título es: Debate de CEOs: ¿cómo puede el negocio de las noticias salir de esta crisis?

Los disparadores del debate serán: “A medida que las empresas periodísticas pasarán de la fase de supervivencia a la fase de recuperación, ¿cuáles serán desafíos a los cuáles se enfrentarán, buscando desarrollar sus audiencias digitales, sus modelos de ingresos por lector y sus estrategias de diversificación? ¿Cuáles son las diferencias en el impacto del mercado entre América Latina y España, y dentro de América Latina? ¿Y cómo están resistiendo las marcas periodísticas líderes a la crisis actual?” .

Moderará Martha Ortiz Gómez, directora Ejecutiva de El Colombiano (Colombia) y el debate lo llevarán adelante Alejandro Martínez Peón, CEO de PRISA Noticias (España), Héctor Aranda, CEO de Clarín AGEA (Argentina) y Carlos Nuñez, CEO de Henneo (España).

