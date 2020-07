La industria automotriz luego de la pandemia: desafíos y dudas de tres CEOs argentinos

La Cámara de Industria y Comercio Argentina-Alemana (AHK) organizó una charla virtual con tres CEOs de terminales automotrices

“La Argentina tiene que ser más competitiva. Hemos invertido USD 1.000 millones y tenemos un compromiso con el país de largo plazo, pero la discusión con la casa matriz no es fácil. Preguntan, ¿por qué la Argentina?”, manifestó el presidente y CEO de Volkswagen en el país, Thomas Owsianski. Y completó: “Pagamos 52% de impuestos y mi colega de otro país, 30%”.

Owsianski se refirió a la Argentina tras participar, junto a dos colegas, de un panel virtual que organizó la Cámara de Industria y Comercio Argentina-Alemana (AHK) bajo el título “La industria automotriz: el pico y después”. Los otros expositores fueron el presidente y CEO de Mercedes Benz en el país, Manuel Mantilla; y el CEO de BMW, Rolf Epp.

La recuperación en forma de V no está sucediendo, salvo algunas excepciones (China o Corea) y en la Argentina hay que ver si no resulta en L, es decir, que no hay recuperación y hay un nuevo nivel de mercado más bajo (Epp)

El debate entre los principales directivos de las terminales alemanas estuvo centrado en cómo afrontó la industria la crisis del coronavirus a nivel mundial, y particularmente en la Argentina y cómo se proyecta hacia adelante, con los desafíos que ya de por sí tenía el país y la región antes de la pandemia. Y aquí es donde juega un factor clave el entorno macroeconómico, que para los tres resulta clave mejorar, si se busca potenciar al sector y salir de la dependencia que hoy tiene de Brasil.

“Si miramos la mitad del vaso medio vacío, el 2020 será un año dramático, no sólo por la intensidad de la crisis, sino también por la extensión. La recuperación en forma de V no está sucediendo, salvo algunas excepciones (China o Corea) y en la Argentina hay que ver si no resulta en L, es decir, que no hay recuperación y hay un nuevo nivel de mercado más bajo. Pero la mitad del vaso medio lleno es que no estamos tan mal como otras industrias ”, consideró el CEO de BMW, en su primera alocución.

La planta que Volkswagen tiene en Pacheco y que reabrió hace algunas semanas pos cierre por la pandemia

Coincidió con Epp el número uno de Mercedes Benz en la Argentina. Para Mantilla, “cuando la crisis es global y una empresa tiene todas las plantas cerradas, genera enormes ineficiencias y a veces hasta hace replantear el negocio”. “ Es un golpe muy fuerte y nos obliga a mirar para adentro y analizar cómo seguir a nivel productivo ; redefinir prioridades para el futuro”, agregó el directivo. El CEO de Volkswagen en el país también sostuvo que la pandemia generó un impacto muy fuerte sobre la liquidez de la compañía, pero se mostró optimista frente al hecho de que “las crisis son una oportunidad de cambiar las cosas”.

Consultados sobre la Argentina, Mantilla afirmó que las inversiones en la industria son de largo plazo y “cuando una empresa lanza un producto mira un mercado, una región, para los próximos diez años”.

La Argentina tiene que ser más competitiva. Hemos invertido USD 1.000 millones y tenemos un compromiso con el país de largo plazo, pero la discusión con la casa matriz no es fácil. Preguntan, ¿por qué la Argentina? (Owsianski)

Pero al mismo tiempo que mostró su optimismo, Mantilla reconoció que “la región tiene sus desafíos”. Y uno de ellos es lograr que la Argentina deje de ser tan dependiente de Brasil, ya que cualquier volatilidad en la región golpea a la industria local. Según el directivo, hay que ir a buscar mercados fuera de Mercosur para compensar esta volatilidad. ¿Cómo se logra? Siendo eficiente y competitivo puertas adentro de las plantas, por un lado, y teniendo un marco regulatorio propicio, por otro, dijo el empresario, quien rápidamente se refirió al proyecto para desarrollar la actividad de cara al 2030 que realizaron con el gremio Smata y toda la cadena de valor. “El plan tuvo muy buena recepción por parte del Gobierno, pero ahora lo tenemos que materializar”, agregó.

Esta falta de reglas también fue percibida por el sector cuando buscó lanzar al mercado vehículos eléctricos e híbridos. El CEO de BMW precisó que las cuotas que se habían otorgado para la importación de este tipo de vehículos al país fueron subutilizadas porque “no se dio el marco regulatorio” adecuado y tampoco se “acompañó con infraestructura. Faltó fuerza y mayor compromiso” , dijo Epp.

