Malestar en el campo por las expresiones de Cristina Fernández sobre la rotura de silobolsas

Más allá de las reuniones que se realizaron días atrás, entre funcionarios nacionales e integrantes de la cadena agroindustrial, con el objetivo de frenar la ola delictiva en el ámbito rural, continúan los hechos de rotura de silobolsas, especialmente en el sur de la provincia de Santa Fe. Ya son casi 80 los casos que se han registrado en los últimos tiempos en las principales zonas productivas de la Argentina.

Todos los hechos fueron repudiados por integrantes del gabinete nacional, como es el caso de la ministra de Seguridad y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Además, el presidente de la cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, presentó una iniciativa para castigar penalmente el vandalismo rural.

El tuit de la vicepresidente Cristina Kirchner

Y mientras los productores agropecuarios aguardan medidas para combatir la inseguridad rural y un pronunciamiento del presidente Alberto Fernández sobre la problemática, anoche generó malestar en el sector rural un mensaje de Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter.

La vicepresidente retuiteó un mensaje en tono de broma que decía: “La primer mulita arrepentida se confiesa: ‘Cristina me dijo que rompiera los silobolsas o me hacía escabeche´”. De más está aclarar que en ninguno de los casos que se han registrado de rotura de silobolsas se sospeche de animales.

Además, Cristina Fernández agregó un comentario propio al retuit: “Me encanta el humor, y cuando es inteligente... más”. Una alusión a una problemática que sufren los productores, que no cayó bien en el ámbito agropecuario.

Crece la preocupación de los productores agropecuarios por la rotura de silobolsas

La respuesta de los dirigentes y productores no tardaron en llegar a través de twitter.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, dijo: “Nos preocupa que una vicepresidenta de la Nación se tome a la ligera el vandalismo que hunde a productores y productoras en la inseguridad, que les quita el esfuerzo de casi un año y al país alimentos y recursos. Lamentable. A los argentinos y argentinas ya nadie les mete la mula”.

Además, Nicolás Pino, productor agropecuario y candidato a presidente de la Sociedad Rural Argentina por el Movimiento Compromiso Federal, comentó: “Quienes somos productores sabemos que las cosas no están para humoradas. Hay que usar la inteligencia para prevenir y esclarecer este tipo de delitos que atentan contra la propiedad privada”.

La respuesta de Chemes, de CRA

Daniel Villulla, referente de la Cámara de Productores de Leche de la Cuenca Oeste de Buenos Aires, señaló: “Son declaraciones muy desafortunadas y nuevos estímulos para destruir la riqueza generada por el sector agropecuario. Es muy lamentable e indigna tanta irresponsabilidad. No puede ni debe Cristina Fernández de Kirchner tomar este asunto en broma”.

Repudian los hechos de inseguridad

En junio se registró un aumento de los hechos delictivos, como rotura de silobolsas, robo de maquinaria, incendios intencionales a campos, abigeato, entre otros. Es elevada la preocupación e incertidumbre que provocó entre los productores agropecuarios los hechos de inseguridad.

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas

“Los gobiernos provinciales deben ocuparse de esclarecer a la brevedad estos hechos, simplemente porque hay que cuidar a los ciudadanos y los productores son ciudadanos también, porque además de sufrir pérdidas económicas, no es lógico que los productores tengan que ser centinelas en sus tranqueras”, sostuvo Leonardo Sarquís, ex ministro de Agroindustria de la provincia de la Buenos Aires y actual director general de la consultora Confiagro

Otro ex funcionario que opinó sobre la inseguridad rural, fue Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agricultura. Desde su cuenta de Twitter, comentó: “Mucho gesto, mucha foto pero no vemos una sola acción dirigida a frenar estos ataques. El #estadopresente no abarca al campo, salvo para propaganda barata”.

