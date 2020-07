Carolina Castro, de la UIA: “La ayuda del Estado va a tener que seguir porque no vemos una reactivación inmediata”

Luego de las repetidas fotos de las reuniones del presidente con grupos de empresarios y sindicalistas hombres, sin presencia de mujeres, en el acto de conmemoración del 9 de Julio que se celebró el jueves sorprendió la participación de Carolina Castro, prosecretaria segunda de la Unión Industrial Argentina (UIA).

“La novedad de la foto de ayer es que había una mujer, enhorabuena, y muestra este espíritu de empezar a consensuar ideas”, explicó Carolina Castro, en diálogo con Luis Novaresio en Radio La Red. “ Viene un momento muy propicio donde estamos empezando a poner la cabeza menos en la emergencia y más en cómo reactivamos la economía ”.

<b>La ayuda va a tener que seguir en el tiempo porque no estamos viendo que la reactivacion sea inmediata y rápida</b>

La dirigente empresaria destacó la necesidad de que el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, por el cual el Estado paga una parte del salario de las empresas privadas, se extienda. “Lo que se hizo fue importante y las empresas pudieron pagar. La ayuda va a tener que seguir en el tiempo porque no estamos viendo que la reactivacion sea inmediata y rápida ”, destacó.

“Me preocupa que no haya un debate al interior de la política respecto de los consensos que necesitamos para salir. Porque la salida no va a depender de un Gobierno y de una administración”, dijo Castro.

Castro recordó que la UIA presentó un plan de reactivación con seis ejes como un aporte en la mesa de la discusión entre el Gobierno, empresarios y sindicalistas. “Llegamos todos a esta crisis, Gobierno incluido, sin hoja de ruta por el hecho de que ha sido un nivel de disrupción masivo global muy importante. Frente a eso, el Gobierno reaccionó muy rápidamente en los sanitario y después con un plan depara la emergencia con el IFE para los sectores vulnerables y el ATP para las empresas y el empleo. El ATP se pensó en un momento distinto y el Gobierno luego se dio cuenta que la ayuda tenia que ser para todas las empresas, de todos los sectores y tamaños , y lo corrigió. Ese ATP es clave”, agregó.

De acuerdo con la empresa, sin el ATP el problema de empleo hubiese sido más graves. En un año, detalló, se perdieron 300.000 puestos de trabajo, pero la mitad se concentró en el último mes, producto de la pandemia.

Me preocupa que no haya un debate al interior de la política respecto de los consensos que necesitamos para salir. Porque la salida no va a depender de un Gobierno y de una administración