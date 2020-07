Según analiza un informe de JP Morgan distribuido hoy, la “un ejercicio de asignación óptima muestra que no habría que optar por los bonos en euros 2038 y 2041, el bono en dólares 2046 y el bono en euros 2046. Aunque los detalles aún no se conocen, el gobierno podría elegir asignar estas opciones de valor presente neto menor a los bonistas que no den su consenso, en caso de que se alcancen las CAC”.