“Esperamos que en los próximos días haya un comunicado en contra y después se tomen un tiempo para decidir. Hicimos el máximo esfuerzo dentro de lo que podemos cumplir. Si no pudiéramos cumplir no tendría sentido. Con ese sector existió diálogo pero no nos pusimos de acuerdo. Nuestra intención es ponernos de acuerdo con BlackRock, no queremos confrontar”, agregó el joven funcionario.