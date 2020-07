La cadena de venta de empanadas Costumbres Argentinas, que se maneja con el modelo de franquicias, también prevé aperturas a pesar de la crisis . Su modelo de negocios con locales pequeños, pocos empleados y un producto accesible les permitió no perder tantas ventas. Tienen 61 locales que trabajan con opciones de delivery y take away . “Tuvimos una caída de 20% en volumen que comparado con otros sectores es muy light. Tenemos once tiendas nuevas por abrir, seis en la ciudad de Buenos Aires y cinco en el Gran Buenos Aires. Los que quedaron afuera del mercado, ven a las franquicias como una opción de comprar un trabajo”, contó a Infobae Ernesto San Martín, director general de la cadena.