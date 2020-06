“La salud no se garantiza con miedo y fuerzas de seguridad. Se requiere realismo y razonamiento. Los adultos mayores o quienes los ayudan trabajan en tareas no registradas, changas, para poder subsistir. Si no existe el auxilio requerido la desesperación los va a llevar a violarla y arriesgarse para sobrevivir. La culpa no será la imprudencia de las víctimas sino la insensibilidad de quienes administran el Estado”, destacó el pedido llevado adelante por Semino.