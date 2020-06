Lo que la administración de la provincia cordillerana argumenta es que el inconveniente no es de corto plazo sino estructural y que la provincia está dispuesta a pagar pero no podrá hacerlo en las condiciones que se acordaron en 2016. “Mendoza ha mostrado voluntad de seguir negociando con los acreedores para encontrar la forma de honrar sus compromisos. Hoy, Argentina no tiene acceso a financiamiento internacional, por lo que no existirá posibilidad de tomar nuevos créditos para afrontar vencimientos”.