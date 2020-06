Pero al margen de haber superado estos obstáculos, los inversores saben que lo que sucede ahora puede cambiar mañana. Que no cambió la realidad cotidiana. Que muchas empresas no podrán pagar los aguinaldos y otras siguen cerrando. También ven que una forma de Gobernar se está agotando. Casi no queda plata para subsidios. Por eso, se siguen cubriendo con dólares y jugando a entrar y salir rápidamente de los mercados de riesgo. Este juego se acaba el día después de la negociación con los acreedores. Por eso subieron los dólares alternativos que ya tienen casi el mismo precio. El dólar Bolsa cerró a $ 109,53 y está 1,7% arriba en el mes, mientras el contado con liquidación que perdió 3% en ese lapso, está a $ 110. El dólar libre, en tanto, aumentó $ 1 a $ 128.