“Esta situación excede a Vicentin. Nos preocupa la actitud del gobierno santafesino. Tampoco entendemos que ser aproveche la pandemia y la inactividad para que por DNU se quiebren el derecho a la propiedad privada, la justicia y el federalismo. Si bien la gestión de Vicentin no ha tenido buenos resultados en los últimos tiempos, la empresa está funcionando a través de un concurso de acreedores. Estamos en defensa de la propiedad privada. El gobernador no defendió el federalismo. No queremos confrontar sino aunar voluntades a raíz de una decisión improvisada y sin planes posteriores”, comentó Luis Giraudo, integrante de la Mesa Agropecuaria en representación de la Sociedad Rural Argentina.