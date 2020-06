Claro que el dilema reputación vs. facturación no es algo nuevo. A principio de siglo, en Inglaterra, una miltinacional de alimentos tuvo ese mismo debate interno con sus muy famosas papas fritas. Resulta que en el Reino Unido no se gravaba a los alimentos con IVA, salvo algunas excepciones. Las papas en paquete son una de esas excepciones y tienen que pagar IVA. Ante esto, el holding se encontró ante el siguiente dilema: ¿sostengo que las papas son papas, como creen mis consumidores, y pago el impuesto? ¿O digo abiertamente que no son papas porque en su composición solo hay un 42% de papa e intento no pagar el impuesto? Básicamente, el asunto se trata de elegir entre dos valores: ¿más plata o mejor imagen? En otros términos, ¿cuánto estoy dispuesto a ahorrarme ahora para poner en riesgo mi reputación futura?