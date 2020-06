Con todo hay casos de compañías que no retomaran sus vuelos a la Argentina. A fines de abril, Air New Zealand anunció que no reanudará la operación de las ruta Auckland-Buenos Aires —que tenía una frecuencia de hasta cinco veces por semana— debido al “profundo impacto” de la pandemia del coronavirus en la demanda de viajes. “La Argentina ha sido un desafío antes de la pandemia y no esperamos que este mercado se recupere rápidamente”, explicaron en un comunicado.