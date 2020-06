Es desastrosa medida del Gobierno: no se justifica la expropiación de Vicentin. Cuando el kirchnerismo dice soberanía quiere decir el Estado metiéndose en servicios que no son públicos. Lo anunciado hoy por Alberto Fernández es una desastrosa medida del Gobierno. Vicentín no quebró, está en concurso, eso no justifica una intervención y una expropiación. Es la gente poniendo plata para que el Gobierno entre en el mercado de granos.