“La decisión de la jueza fue de naturaleza procesal y sólo resuelve la jurisdicción en la que se desarrollará el juicio. Por esa razón, dispuso que las partes deberán informar, antes del 19 de junio, como sugiere proceder con la tramitación del caso . Rechazó el argumento de las demandantes de que el nuevo Gobierno argentino electo no respetaría la independencia del poder judicial por basarse en meras especulaciones”, detalló otra fuente oficial. Desde que se conoció el fallo, varios funcionarios de Alberto Fernández destacan –siempre en off the record– que Preska no hizo lugar a uno de los argumentos centrales de Burford contra el país y dejó en claro que la Argentina sí es un foro alternativo adecuado para este litigio, por más que haya decidido quedarse ella con la causa.