Un cambio exponencial es una alteración drástica, acelerada y transformadora del orden actual que excede la comprensión inmediata y nos enfrenta a algo radicalmente nuevo, en un tiempo al que no estamos habituados, que no es casi incomprensible. Si somos empresarios, y nuestra industria enfrenta una disrupción por algún jugador que crece exponencialmente es posible que cuando nos demos cuenta, estemos “agonizando”. Si no cambiamos, si no nos preparamos, somos el taxi del Uber, el Blockbuster de Netflix.