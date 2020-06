El balance final del mes para los dólares alternativos, de todas maneras, fue desfavorable. El dólar contado con liquidación bajó 1,1% en mayo y el dólar Bolsa, 4%. Pero poco les importa a los compradores de divisas porque quieren la cobertura por encima de cualquier ganancia. Ellos privilegian la seguridad, una tendencia que el mercado denomina “fly to quality” (vuelo a la calidad). Por eso, todo el arsenal de medidas que utilizó el Central para desalentar a las empresas y grandes compradores, fracasó. Ellos prefieren hacer operaciones con estos dólares, aunque se pierdan la ventaja de no poder hacerse de divisas al precio oficial por un largo tiempo o de recibir ayuda subsidiada para pagar sueldos. En la realidad, la medida no funciona porque aún, estando en regla, tardaban una eternidad en conseguir los dólares a precio oficial para pagar exportaciones o deuda tomada en el exterior.